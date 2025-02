La femme de ménage qui balayait tout sur son passage

Respectivement 53.336 et 36.824 exemplaires écoulés, La Femme de ménage et ses Secrets dévastent tout. Pierre Lemaître, au beau démarrage lors du dernier classement, reste à 27.258 ventes tout de même, pour la 3e place d'Un avenir radieux. Cette 5e semaine de l'année (du 27 janvier au 02 février) réserve-t-elle quelques surprises ?

Alors oui, Leila Slimani ne démérite pas : 18.082 exemplaires de ce Pays des autres (t.3 - J’emporterai le feu). Elle se maintient à la 4e place de même qu’Anna Stuart conserve sa 5e position, avec La Sage-femme d’Auschwitz (trad. Maryline Beury), avec 17.934 lecteurs de plus.

Or, toute polémique est bonne à prendre, à l'instar de celle qui s’est déclenchée autour de l’adaptation sur TF1/Netflix et qui a profité à Melissa da Costa : Tout le bleu du ciel grimpe soudainement à la 6e place, avec 17.603 ventes (1,406 million cumulées, tout de même). Une hausse significative : près de trois fois le nombre de livres qui se vendaient de manière hebdomadaire depuis le début de l'année...

Qui vient ensuite ? Eh bien, Freida McFadden, évidemment : la suite des aventures ménagères est sortie chez City, et La Femme de ménage voit tout écoule 9745 volumes (et toujours dans une traduction de Karine Forestier). Inoxtag, quant à lui, embellit toujours les éditions Michel Lafon : 9562 nouveaux clients pour son Instinct, qui culmine désormais à plus de 431.000 exemplaires.

Reste alors la 9e place pour Michel Bussi : Mon cœur a déménagé affiche 8587 nouveaux lecteurs et Heather Morris clôt le top 10 avec Le Tatoueur d’Auschwitz (trad. Jocelyne Barsse) qui place tout de même 7462 tomes de plus — pour quelque 367.000 ventes globales. La fête chez J’ai Lu ne s’arrête plus !

Et on continue !

La chute de la semaine, c’est le tome 14 des 5 Terres qui l’effectue : la BD star de Lewelyn et Jérôme Lereculey perd 93 places pour se retrouver à la 184e position.

La meilleure progression, David Foenkinos la signe : Vers la beauté grimpe de 74 places pour atteindre la 107e position. Étrange semaine décidément.

Avec 38 nouvelles entrées dans ce top 200, on reste dans le sac et ressac classique des flux de nouveautés — avec une spéciale dédicace à Mortelle Adèle : Bayard jeunesse place 4 albums dans ces arrivées, quand Mr Tan et Diane le Feyer, à travers leur propre maison d’édition, ajoutent une 5e entrée.

En tout 13 albums de la rouquine se retrouvent dans le Top 200, avec trois “vraies” nouveautés, les autres trompant le lecteur, comme l’avaient dénoncé les créateurs. Une manne des plus convoitées...

Sur cette Semaine 5 (et pas sainte pour autant), ce sont 4,869 millions d’exemplaires qui ont été vendus — un recul de 2 % de date à date. Pour ce qui est du chiffre d’affaires, il se maintient au même niveau que l’an passé à 61,616 millions €.

C'est tout bon pour nous

En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

