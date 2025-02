Décès de Jean-Daniel Compain, l'homme derrière le Salon du livre de Paris

Né à Bordeaux, Jean-Daniel Compain a d'abord mené une carrière diversifiée, touchant à la publicité, au nautisme, au conseil et à l'aéronautique. En 1996, il rejoint Reed Expositions France en tant que directeur général du pôle Culture, Luxe et Loisirs. À ce poste, il supervise jusqu'à dix-sept salons simultanément, dont le Salon Nautique de Paris et le Salon du Livre de Paris, co-organisé avec le Syndicat national de l'édition.

Il prend également les rênes de la Foire internationale d'art contemporain (FIAC), qu'il parvient à hisser parmi les grandes manifestations mondiales. Il reprend également Paris Photo, qu'il transfère au Grand Palais, en faisant la première foire mondiale dédiée à la photographie.

En 2016, après avoir quitté Reed Exhibitions, il fonde Next Opus, une société dédiée à la conception et à l'organisation d'événements culturels. La même année, il reprend l'organisation de la Biennale des Antiquaires pour sa 28ᵉ édition. En 2017, il est nommé chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres.

Très attaché à sa ville natale, il fonde en 2021, avec Bordeaux Events and More, le salon Bordeaux Art + Design (BAD+), visant à positionner Bordeaux sur la scène internationale de l'art contemporain. En 2022, il cofonde, avec Julien Frydman, la foire OFFSCREEN, dédiée aux installations et aux images fixes et en mouvement, devenue en trois ans un incontournable de la semaine de l'art parisienne en octobre.

Dans un communiqué, Bordeaux Art + Design rend hommage à son cofondateur « figure majeure du monde de l’événementiel et de l’art contemporain ».

« Grâce à son talent, sa vision avant-gardiste et son exigence, Bad+ est né en 2021 aux côtés de Beam, devenant un événement à son image : unique et distinctif. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en ces moments difficiles », ajoute l'événement.

Et de souligner : « Notre engagement commun, porté par votre implication à nos côtés, est de perpétuer son héritage en poursuivant l’aventure Bad+ avec la même passion et le même niveau d’exigence qui l’animaient. Nous continuerons à développer cet événement, à innover et à défendre les valeurs qu’il incarnait, afin que son influence et sa vision continuent d’inspirer chaque future édition. »

Jean-Daniel Compain laisse le souvenir d'un « infatigable capitaine des salons », dont la vision et l'énergie ont profondément marqué le monde de l'art et de l'événementiel, indique Art Newspaper.

Bertrand Morisset, qui fut commissaire général du Salon du livre de Paris, et travailla avec Jean-Daniel Compain pour l'organisation de cet événement indique à ActuaLitté : « J’ai travaillé des années avec Jean-Daniel Compain. Nous avons ensemble dirigé des grands Salons culturels à Paris en les transcendant, en trouvant des idées innovantes, en tentant qu’ils restent inoubliables dans la mémoire des exposants et des visiteurs.

Il aimait le bureau, j’aimais le terrain. C’était un fin stratège et il m’accordait sa totale confiance. Nous exercions un métier de saltimbanques mais toujours avec application. Il portait systématiquement une cravate, moi jamais. Cela ne nous a pas séparés. Son décès si ! Et je suis triste. »

