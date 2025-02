BnF et SNCF : une histoire d'amour qui démarre à Amiens

En tant qu'objets culturels, souvent mis à disposition dès le plus jeune âge, les livres façonnent notre vision du monde, et participent notamment à ancrer stéréotypes, assignations et autres limitations inconscientes. Dans le cas des relations entre les femmes et les sciences, la littérature, malgré des associations plus fréquentes, entretient encore des stéréotypes, pointe une étude.