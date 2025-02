Charlie-Camille Flores nommé directeur de la bibliothèque de l’Alcazar (Marseille)

Après des études en sociologie politique et en philosophie à Strasbourg, il a ensuite été diplômé en administration culturelle, la considérant comme une extension des politiques sociales et d’inclusion. Ces expériences l’ont ensuite amené à entrer dans l’administration territoriale après sa réussite au concours de conservateur territorial de bibliothèques et sa formation à l’Institut National des Études Territoriales (INET).

En tant que directeur de la lecture publique à Provence Alpes Agglomération, il a su structurer un réseau rural sur un très grand territoire autour d’une seule exigence : une culture de qualité, présente partout.

En rejoignant la Ville de Marseille, il participera au grand projet municipal d’une culture inclusive, émancipatrice et accessible au plus près des Marseillaises et des Marseillais.

« La bibliothèque de l’Alcazar, dont les vingt ans viennent d’être fêtés, ouvre une nouvelle page importante dans une époque où le rôle de la bibliothèque se redéfinit à travers de nouveaux usages et de nouvelles pratiques », indique-t-il dans un communiqué de la cité phocéenne.

Et d'ajouter : « Dans sa dimension à la fois locale – une structure culturelle de quartier - et nationale dans ses fonds et l’ambition qu’elle porte, l’Alcazar s’incarne dans un projet de bien commun, pour toutes et tous »

Charles-Camille Flores poursuit d’ailleurs cette même ambition au travers de ses autres missions au sein de MédiaMéditerranée - Centre de formation aux métiers des bibliothèques d’Aix-Marseille Université, du comité régional PACA-Corse de l’Association des Bibliothécaires de France, et de la commission Livr’Exil qui œuvre à l’insertion de réfugiés dans les métiers de bibliothèques.

Crédits photo : Ville de Marseille

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com