Jeunesse : Gulf stream rachète Frimoüsse

Gulf stream éditeur, spécialiste des ouvrages destinés aux grands enfants, adolescents et jeunes adultes, a franchi un nouveau cap. Après avoir célébré ses 20 ans en 2024, la maison a racheté la même année les éditions Frimoüsse. Après la refonte totale de son catalogue en 2015, Gulf stream éditeur élargit son horizon en s’ouvrant aux albums pour la petite enfance.

Jérôme Bernez-Binder, responsable des publications chez Gulf stream éditeur, explique : « Nous n’avions pas les connaissances et le réseau pour développer ce segment. Alors, quand nous avons rencontré Sophie (Sophie Touzet, fondatrice de Frimoüsse), passionnée et experte des illustrés pour les plus petits, ce fut comme une évidence. La veine éditoriale de Frimoüsse et l’expérience de Sophie nous ont tout de suite séduits. »

Frimoüsse : un héritage et des ambitions

Fondée en 1996, Frimoüsse s’est imposée comme un acteur important dans le domaine des albums jeunesse pour les enfants de 0 à 10 ans. La maison est reconnue pour ses textes tantôt drôles, tantôt poétiques, mais aussi pour ses thématiques riches et variées.

Sophie Touzet, fondatrice de Frimoüsse, déclare : « Il y a des étapes qu’il faut accueillir avec sagesse. Le mariage était devenu évident. Rester indépendant l’était aussi. La rencontre avec Gulf stream a immédiatement révélé des envies communes. Il ne restait plus qu’à se mettre en marche ! C’est chose faite depuis le 1er janvier. Frimoüsse est une aventure qui a commencé il y a 28 ans. Et je veux remercier l’ensemble des professionnel·les du livre, auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, libraires, bibliothécaires/médiathécaires, instituteurs, institutrices, parents lecteurs et curieux de la diversité littéraire en jeunesse plus généralement. À vous tous et toutes, nous comptons sur votre soutien pour cette nouvelle page que Gulf stream et Frimoüsse écriront ensemble. »

Un projet commun pour l’avenir

Gulf stream éditeur et Frimoüsse, désormais réunies, forment une structure renforcée. Sous une seule bannière, leur catalogue commun atteint près de 800 titres.

Stéphanie, directrice de Gulf stream éditeur, se remémore sa rencontre avec Sophie Touzet : « Je suis extrêmement admirative du travail accompli par Sophie, seule pour défendre un catalogue aussi étendu et riche que celui de Frimoüsse. Nos points communs nous ont sauté aux yeux. Il est difficile d’être une petite maison d’édition indépendante sur un marché de plus en plus concentré. Même si Gulf stream éditeur fait progressivement sa place parmi les grands, nous avons besoin d’une croissance plus rapide et plus stable. Quand Sophie nous a contactés, j’ai été très surprise. Frimoüsse est une marque forte, et une des premières que j’avais remarquées lors de mon premier SLPJ en 2014. Je sais la fragilité de nos modèles économiques. Notre rapprochement est une évidence humaine et artistique, et une sécurité pour nos deux maisons. »

Grâce à leur partenariat avec Editis-Interforum, les deux maisons entendent continuer à bénéficier d’une large diffusion et distribution de leurs titres. Après plusieurs mois de préparation, l’intégration de Frimoüsse dans Gulf stream éditeur est désormais complète. Sophie Touzet, restée à Paris, et l’équipe de Gulf stream, basée à Nantes, n’ont pas vu leur quotidien bouleversé. « La famille s’est juste agrandie et œuvre de concert pour continuer de proposer une belle littérature pour la jeunesse. »

Crédits photo : Première photo d’équipe GSE avec Sophie (tout à gauche) – sur le thème médiéval du catalogue 2025. / En bas : Photos de différents titres Frimoüsse, et différents formats actuellement au catalogue. Gulf stream éditeur et Frimoüsse

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com