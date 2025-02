L'agente française Julie Finidori rejoint Aevitas Creative Management

Basée à Paris, Julie Finidori représentera des livres en langue française en France et des livres en langue anglaise à l'international, « élargissant ainsi les perspectives internationales d'Aevitas Creative Management et augmentant sa portée et ses capacités », souligne un communiqué de presse.

Avant de devenir agente, Julie Finidori fut chargée de droits étrangers chez Albin Michel, où elle a affiné sa compréhension du marché international de l'édition. Elle a vécu dans le monde entier, notamment en Indonésie, en Suède, aux États-Unis, au Canada et en Turquie.

Parmi les auteurices représentés par Julie Finidori et son agence, Pauline Harmange (Moi les hommes

je les déteste), Fania Noël (Dix questions sur les féminismes noirs), Nora Bouazzouni (Mangez les riches), Pınar Selek (Le chaudron militaire turc), ainsi que Mathilde Baudy, Marko Mille, Célia Sauvage ou encore Lev Rosen.

« Je suis très heureuse de rejoindre une agence internationale aussi dynamique et de pouvoir apprendre et développer mes activités grâce à mes nouveaux partenaires. Je suis déjà impressionnée par tout le soutien et les opportunités générés par cette collaboration et je me sens très chanceuse de faire désormais partie de la communauté Aevitas », souligne Julie Finidori.

Pour sa part, Toby Mundy, président-directeur général d'ACM UK, indique : « Je suis ravi d'accueillir Julie Finidori au sein d'ACM UK. Son parcours, sa passion pour la défense des auteurs et sa perspective cosmopolite font d'elle un excellent complément à notre groupe d'agents internationaux qui inclue Maria Cardona à Barcelone et l'équipe britannique de Charlie Brotherstone, Clara Foster, Valeria Huerta, Vanessa Kerr, Morwenna Loughman, Jack Ramm, Emily Sweet et Charlie Viney. »

À LIRE - Éditrice au Seuil, “à la base, je voulais ouvrir un bar”

Aevitas Creative Management UK est la filiale britannique de l'agence américaine Aevitas Creative Management, fondée par David Kuhn, Todd Shuster et Esmond Harmsworth. Ouverte par Toby Mundy en 2019, elle opère depuis ses bureaux de Great Ormond Street à Londres, sa liste actuelle d'agents comprend Charlie Brotherstone, Maria Cardona, Trevor Dolby, Clara Foster, Valeria Huerta, Morwenna Loughman, Jack Ramm, Emily Sweet et Charlie Viney.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com