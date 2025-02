Paul-Loup Sulitzer, le businessman de la littérature

Personnage à la croisée de la littérature et du business, il aura marqué l’édition française des années 1980, autant par ses succès que par ses excès. Il a même été immortalisé par Alain Souchon dans son Foule sentimentale, mais pour de mauvaises raisons...

Né le 26 juillet 1946 à Boulogne-Billancourt, Paul-Loup Sulitzer grandit dans un environnement privilégié. Son père, Jules Sulitzer, immigré roumain et résistant décoré, a fait fortune dans l'industrie des remorques pour poids lourds avant de décéder en 1956. Orphelin de père à dix ans, il ne touchera qu'une partie de son héritage à 28 ans.

Peu enclin aux études, il quitte le lycée Janson-de-Sailly et enchaîne plusieurs petits emplois avant de partir en Israël pour vivre quelques mois dans un kibboutz. De retour en France, il fonde Europe Service, une entreprise spécialisée dans la vente de gadgets et d'objets insolites. À seulement 21 ans, il devient « le plus jeune PDG de France ». Sa société, qui vend des gadgets du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient, allant du chausse-pied lumineux aux machines à calculer pour bébés, connaît un succès rapide avant qu’il ne la revende en 1968.

Après une carrière dans le conseil financier, où il se forge une réputation de stratège, il se lance dans la littérature, introduisant un genre qui se veut novateur : le western financier. En 1980, il publie chez Denoël Money. Premier opus d’une série de best-sellers mêlant finance et aventure. Grâce à une stratégie de marketing agressif, l’ouvrage connaît un énorme succès. Suivront Cash ! (1981) et Fortune (1982), mettant en scène l'homme d’affaires justicier Franz Cimballi, puis Le Roi vert (1983), qui sera traduit dans plus d'une trentaine de langues.

Un symbole des années fric

Dans les années 1980, Paul-Loup Sulitzer devient l’incarnation du capitalisme flamboyant. Sa fortune est estimée à 30 millions de francs, et son train de vie fait les gros titres : hôtel particulier rue de Varenne, Ferrari, Rolex, photos de lui posant avec des liasses de billets ou fumant des cigares dans sa piscine.

Il ne se contente pas d’écrire des romans. Conseiller en affaires et conférencier, il prodigue ses conseils pour « devenir riche », notamment dans les magazines économiques. En 2003, il lance même un journal, Savoir s’enrichir.

Son mariage en 1993 avec Delphine Jacobson, fille d’un magnat des affaires, est célébré en grande pompe par Jacques Chirac, en présence de Johnny Hallyday et Line Renaud. Deux fils naîtront de cette union, qui s’ajoutent à une fille issue d’un précédent mariage.

Des polémiques et des ennuis judiciaires

Derrière l’image du golden boy de l’édition, Paul-Loup Sulitzer traîne des controverses. Son style d’écriture est mis en doute : il travaille en réalité avec des écrivains de l’ombre, notamment Loup Durand, bien qu’il revendique une méthode impliquant des « documentalistes ». Dans les années 1990, son empire commence à vaciller. Il est placé en garde à vue en 1997 dans une enquête liée à la reprise de sociétés en difficulté par Michel Coencas, un homme d’affaires sulfureux.

Mais c’est dans les années 2000 que le scandale éclate vraiment. Il est mis en examen pour complicité dans l’Angolagate, une affaire de ventes d’armes illicites à l’Angola. Selon l’enquête, il aurait perçu entre 1,6 et 2 millions de francs en commissions. Son passeport lui est retiré pendant huit ans, freinant ses ambitions internationales.

En 2002, il subit un accident vasculaire cérébral dont il se remet difficilement, et en 2005, nouvelle condamnation : prison avec sursis pour fraude fiscale. En 2008, il écope de quinze mois de prison avec sursis et d’une lourde amende de de 100.000 euros pour abus de biens sociaux, dans l’affaire de l’Angolagate. Il raconte cette descente aux enfers dans Le Roi rouge (2008). Cette condamnation entraîne son exclusion de l'Ordre national du Mérite en 2012. Parallèlement, son divorce avec Delphine Jacobson lui coûte plus de 10 millions d’euros, achevant de le ruiner.

Malgré tout, il continue d’écrire. En 2013, il publie son autobiographie, Monstre sacré. Contraint de réduire son train de vie, il s’installe à Bruxelles, où il vit modestement. Il laisse derrière lui une trentaine de romans, traduits en plusieurs langues, et vendus à plus de 40 millions d’exemplaires, parmi lesquels Hannah (1987), L'Impératrice (1988), Popov (1990) ou Cartel (1992).

Son style mêlant aventure, finance et suspense a influencé le marketing littéraire et ouvert la voie à des romanciers modernes du thriller économique.

Crédits photo : Dinkley (CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com