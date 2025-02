Maison Pop, le second éditeur des Nouveaux Éditeurs

À la tête de Maison Pop, Virginie Fuertes et Damien Naddeo, deux professionnels de l’édition qui cumulent 50 ans d’expérience dans le secteur du livre grand public.

« Nous sommes bien entendu ravis de lancer ce projet et encore plus de participer à l'aventure LNE. Un environnement accueillant pour nos auteurs et leur offrir les conditions optimales pour développer leur créativité avec professionnalisme, dans un esprit résolument optimiste », expliquent les deux fondateurs.

Arnaud Nourry, fondateur des Nouveaux Éditeurs en juillet 2024, partage de son côté : « Virginie et Damien ont fait preuve, en me présentant leur projet, d'une énergie et d'un dynamisme, mais aussi d'une maturité professionnelle qui m'ont bluffé. Ils combinent sensibilité exigeante en matière de création et connaissance intime du marché. Leur complémentarité saute aux yeux et devrait faire des étincelles ! C'est une grande joie de les avoir à bord des Nouveaux Éditeurs. »

Pour sa première année, MAISON POP proposera neuf titres répartis en cinq collections : Émotion, Iconic, Polar, Voyages et Littérature. Les premiers ouvrages seront disponibles à partir de mai 2025.

D'autres maisons suivront prochainement.

Artémis, la holding de la famille Pinault, est devenu le deuxième actionnaire des Nouveaux Éditeurs. Cet investissement vise à soutenir la croissance du groupe, qui propose un modèle économique innovant garantissant l’indépendance éditoriale des maisons tout en leur offrant des ressources financières et industrielles.

