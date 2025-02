Une nouvelle éditrice aux Éditions La Plage

Une action en justice pour violation de droits d'auteur a été intentée par Lynne Freeman, avocate spécialisée en droit de la famille, et écrivaine non publiée, contre Tracy Wolff, auteure de la série à succès Assoiffés. La première allègue que la seconde a plagié de nombreux éléments de son roman non publié, Blue Moon Rising, qui partage des décors, des éléments de l'intrigue et des traits des personnages.