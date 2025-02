Une nouvelle gouvernance au Festival de Poésie de Trois-Rivières

Le Conseil d’administration de l'événement se dit « profondément heureux » de l'arrivée de Louise Dupré à sa présidence, succédant à Gaston Bellemare.

Auteure d'une trentaine de publications, elle a reçu de multiples distinctions, y compris à deux reprises le Grand Prix Québecor du Festival international de la poésie de Trois-Rivières, ainsi que le Prix de poésie du Gouverneur général. Ses œuvres poétiques ont été traduites dans une quinzaine de langues. Ancienne directrice de la Rencontre québécoise internationale des écrivains et de la revue Voix et Images, elle est également membre de l’Académie des lettres du Québec, du Parlement des écrivaines francophones et de l’Ordre du Canada.

Elle déclare : « J'accueille ce nouveau défi avec toute la délicatesse qu'il mérite et je m'engage à honorer le travail accompli par Gaston Bellemare et Maryse Baribeau au cours des quarante dernières années. »

Elle bénéficiera du soutien de quatre membres actifs dans divers secteurs à Trois-Rivières : Marilie Laferté, vice-présidente ; Robert Aubin, secrétaire ; ainsi que Daniel Rioux et Frédéric Therrien, administrateurs.

Nouvelle direction générale partagée

La gestion du FIPTR est désormais confiée à Éveline Charland, codirectrice générale et directrice artistique, et à Étienne Poirier, codirecteur général et directeur administratif. Avec plus de 35 ans d'expérience cumulée, ce duo est connu pour son implication dans le secteur culturel de Trois-Rivières.

Éveline Charland apportera sa vision artistique en veillant à la fois à la préservation de l'essence du Festival et à son évolution : « Il est essentiel pour moi de préserver l’âme du Festival tout en y insufflant une touche nouvelle, dans le respect de son héritage. Nous voulons rendre la poésie plus accessible et faire rayonner le Festival comme jamais », assure-t-elle.

Cette dernière est active depuis plus de 25 ans dans le milieu culturel de Trois-Rivières, où elle a exploré divers domaines de la création, y compris les arts de la scène, les arts visuels et la littérature. Fille d'un éditeur de poésie, elle a travaillé comme libraire durant dix ans à la Librairie L’Exèdre et a également fait un bref passage à la Librairie du Québec à Paris. En 2008, elle a rejoint le Salon du livre de Trois-Rivières, y occupant le poste de coordonnatrice à la programmation pendant 13 ans. Depuis 2021, elle y assume les fonctions de codirectrice générale et directrice artistique, tout en participant à de nombreux projets en parallèle. Elle collabore notamment avec le Festival international de la poésie depuis dix ans, en tant que metteure en scène, animatrice et commissaire d’expositions.

Étienne Poirier, quant à lui, se concentrera sur l'élargissement du public et l'exploration de nouveaux marchés : « Nous souhaitons diversifier la clientèle du Festival et explorer de nouveaux marchés tout en nous appuyant sur les solides bases construites au fil des décennies », a-t-il déclaré.

Né à Montréal en 1974, il est détenteur d'une maîtrise en Études littéraires, spécialisation création, obtenue à l'UQAM. Il a exercé en tant que professeur de français au secondaire dans la communauté atikamekw de Manawan de 2002 à 2016. Il s'installe à Trois-Rivières en 2006. De 2017 à 2021, il a occupé le poste d'administrateur chez l'éditeur Les Écrits des Forges. Depuis novembre 2021, il est à la tête de la direction administrative du Salon du livre de Trois-Rivières. Il est aussi l'auteur d'une douzaine d'ouvrages, comprenant des nouvelles, des romans pour enfants et adolescents, ainsi que de la poésie.

Éveline Charland et Étienne Poirier. Festival international de la poésie de Trois-Rivières. JS Désilets - amplifie.ca

L'équipe est désormais mobilisée pour l'organisation de la 41e édition, qui se déroulera du 3 au 12 octobre 2025. Ma mission que s'est confiée le Festival est d'accueillir des poètes du monde entier à Trois-Rivières, les faire connaître et les célébrer en les intégrant dans le quotidien de la ville, pour finalement restituer la poésie et les poètes au public.

Convaincu de la nécessité de vivre la poésie « sur la place publique » comme l'évoquait Gaston Miron, le Festival s'engage à enrichir le monde en « conscience, compassion et amour ».

Crédits photo : JS Désilets - amplifie.ca (Festival international de la poésie de Trois-Rivières)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com