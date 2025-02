Aux origines du Deuxième sexe, chef d'oeuvre féministe

En 1949, la parution du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir provoque une onde de choc : un plaidoyer de mille pages pour l'égalité des sexes, l'indépendance des femmes et la libération des mœurs. Pour la première fois, une femme livre une analyse inédite et mordante des mécanismes de domination masculine dans une société d’après-guerre que l’on n’appelle pas encore patriarcale. Le scandale sera immense ; le succès, planétaire.

On le sait peu, mais c'est aux États-Unis, à l’occasion d’une tournée de conférences entreprise en 1947, que Simone de Beauvoir trouva l'inspiration pour écrire Le deuxième sexe. Quatre mois durant, elle observe d'un œil d'entomologiste les attitudes des jeunes filles de bonne famille, s’étonne du corsetage des New-Yorkaises, s'indigne de la soumission des femmes mariées, et découvre, sidérée, la brutalité d’un Sud ségrégationniste.

« C’est étrange et c’est stimulant de découvrir soudain à 40 ans un aspect du monde qui crève les yeux et qu’on ne voyait pas », dira l’autrice sur la genèse de son essai. « Je m'étais mise à regarder les femmes d'un œil neuf et j'allais de surprise en surprise. » Ses réflexions, notées dans un carnet, nourriront amplement l'écriture de son ouvrage.

Retour aux sources

Soixante-dix ans plus tard, comment se mesure l’impact de ses idées avant-gardistes ? Comment la phrase culte « On ne naît pas femme, on le devient » a-t-elle fait voler en éclats des siècles de domination patriarcale et poser les bases des théories les plus contemporaines, comme celles du genre et de l'écoféminisme ?

Imaginé comme un voyage initiatique aux origines de la pensée de Simone de Beauvoir, le film de Nathalie Masduraud et Valérie Urrea nous entraîne à travers les États-Unis, sur les lieux qui ont inspiré la philosophe et nourri ses théories. Une quête intime et politique qui donne corps aux écrits de la philosophe, magnifiquement « interprétés » par Noémie Merlant.

Une réflexion accompagnée par de grandes penseuses féministes de notre siècle — Judith Butler, Laure Murat, Silvia Federici, Kellie Carter Jackson, Caitlin Keliiaa et Françoise Vergès —, qui analysent ici les fulgurances, mais aussi les limites et les points aveugles de cette « bible du féminisme ».

Réalisé par Nathalie Masduraud et Valérie Urrea, avec des extraits lus par Noémie Merlant, Le deuxième sexe - Sur les traces de Simone de Beauvoir est une production ARTE France et Les Batelières Productions. Il sera diffusé le mercredi 5 mars 2025 à 22h35, et sur arte.tv du 26 février au 7 octobre 2025.

