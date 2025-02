On partage la misère” : la crise du flex office chez Editis

L’annonce, faite le 16 septembre, a pris de court les salariés. Si la volonté de réaliser des économies semble légitime, la mise en place du flex office généralisé est perçue comme une dégradation des conditions de travail. « Nous travaillons sur papier, avec du matériel physique, pas sur des logiciels comme des développeurs. Nettoyer son bureau tous les soirs avant de partir, c’est impensable », explique un employé.

Lors d’un Comité Editis, le 12 novembre dernier, les salariés de la branche scolaire Sejer avaient interrompu la réunion, contraignant Pascale Rus, la directrice générale adjointe et Denis Olivennes, président non exécutif, à sortir pour échanger dans le couloir. Une manifestation de mécontentement parmi d’autres qui se multiplient.

« [N]ous sommes avec CMI dans la démarche de bâtir un groupe puissant dans le domaine de l’édition, de la presse et désormais de la télévision », avait indiqué Catherine Lucet aux salariés mi-octobre. Et ce, dans la perspective de l’Editis Media Groupe, annoncé par Denis Olivennes en avril 2024.

Or, les délais de mise en œuvre sont jugés intenables : en quelques mois, il faudrait réorganiser l’ensemble du siège et libérer 30 % de l’espace pour accueillir les équipes de CMI. La direction n’a pas anticipé les conséquences sur l’organisation du travail. « On se partage la misère, c’est une bagarre permanente pour chaque mètre carré », confie une salariée.

Et de poursuivre : « On nous l’a présenté comme un choix de l’actionnaire, assumé par Denis Olivennes, et qui nous tombe dessus. Moins de surface, plus de salariés et, en attendant, chacun fait valoir ses impératifs, au détriment des besoins des collègues. »

Un ressentiment grandissant

Car le sentiment qui domine est celui d’un dialogue à sens unique. « Avant, sous Alain Kouck ou Pierre Comte [respectivement ex-président d'Editis Holding et directeur général d'Editis, NdR], on se sentait écoutés, même si tout n’aboutissait pas toujours. Aujourd’hui, il n’y a plus d’espace pour la discussion », regrette un ancien du groupe.

Le flex office s’accompagne d’une période de télétravail total de cinq mois, le temps que les travaux soient réalisés. Pourtant, aucune mesure d’accompagnement au-delà du minimum légal n’a été mise en place, renforçant le sentiment d’abandon. « On gère au jour le jour parce que la direction n’a pas pris le temps de préparer cette transition », constate un membre de l’équipe.

Jusqu’aux alternants et stagiaires, nombreux chez Editis, totalement « oubliés » par la direction alors que les accords Editis/universités ont été construits depuis de longues années et reposent sur un lien étroit entre le tuteur et l’alternant. « Comment assumer de ne plus les accompagner et les contraindre à un télétravail de cinq mois ? » interroge un éditeur.

Un métier incompatible avec le flex office

Dans le secteur de l’édition scolaire, le travail repose sur une collaboration intense entre plusieurs interlocuteurs : auteurs, maquettistes, iconographes, correcteurs, chefs de fabrication…

« Contrairement à l’édition en noir et blanc, la production d’un manuel nécessite des allers-retours permanents, la révision de plusieurs versions et la vérification des droits. Il est impensable de n’avoir qu’un seul relecteur par projet », explique un employé. Cette organisation artisanale se heurte aux logiques de rationalisation imposées par CMI.

La réduction de l’espace de travail va aussi de pair avec une baisse des moyens matériels. « Il n’y a pas que des bureaux, il y a aussi les boîtes de jeux, le matériel pédagogique, les maquettes à conserver... Dupliquer tout cela serait ingérable. »

Aujourd’hui, les salariés veulent que leur voix soit entendue et que la direction prennent véritablement en compte compte leurs contraintes. « Trop, c'est le mot qui revient. Trop, après toutes ces années et les changements d'actionnaires. Trop après les plans démarrés et jamais menés à terme. Trop de stratégies balayées en changeant de direction. Ce déménagement, c'est le dossier de trop », confie un représentant syndical.

« Nous avons déjà exprimé cette exaspération : aujourd’hui, plus personne n’est protégé. Ce qui compte, c’est l’argent, et les employés deviennent une simple variable d’ajustement », conclut un cadre amer.

L'argent, ou la guerre des nerfs

« Dans un tel contexte [financier], la maîtrise de nos coûts est absolument indispensable, alors même que l’inflation des deux dernières années en a fait flamber certains, dont les coûts de l’immobilier », reconnaissait la directrice générale en octobre.

Les prévisions de résultat pour 2024 n’étaient guère prometteuses. Malgré un chiffre d’affaires stable pour le premier semestre 2024 — autour de 345 millions € — en regard de l’an passé, le résultat reculait de 4 % pour la période. Le résultat annuel avait été revu à la baisse durant l’été, de 35 à 30 millions €.

Le rachat du groupe Delcourt (incluant Soleil et Kana), pour un montant non dévoilé, ne rassure pas non plus. Une stratégie prioritaire pour Editis, dont la présence en bande dessinée est faible, certes, mais le pari demeure audacieux. Malgré la rentabilité de Delcourt, cette acquisition représente un poids financier pour Editis, nécessitant un financement mixte (capitaux propres et endettement bancaire).

Nous attendons des précisions de la part d'Editis.

