DG Diffusion élargit son catalogue avec trois nouvelles maisons

« Notre mission reste inchangée : offrir un service sur mesure et performant aux maisons d’édition qui nous font confiance, tout en proposant aux libraires et aux lecteurs une offre toujours plus variée et pertinente », explique Servane Dupré, responsable marketing de DG Diffusion, dans un communiqué qui annonce l'intégration des trois maisons.

Chafouine éditions, fondée par l’auteure Marion Du B’, entend proposer une approche alternative et engagée de la littérature, avec des ouvrages qui remettent en question les normes sociétales et explorent de nouvelles pistes en matière de développement personnel.

Les publications de Sofrocay, autorité en sophrologie caycédienne fondée par le Dr Alfonso Caycedo, proposent des ouvrages qui s’adressent autant aux praticiens qu’au grand public. Ils comprennent des manuels de formation et de vulgarisation de cette méthode psychocorporelle, enrichissant ainsi l’offre dans le domaine du bien-être.

Enfin, Pomango, maison canadienne dédiée à la création de ressources éducatives et ludiques pour enfants, soumettent des livres qui visent à stimuler l'éveil et l’apprentissage des jeunes enfants par des moyens créatifs et engageants, en soutenant les parents et les éducateurs dans leur rôle éducatif.

DG Diffusion, fondée par Jacques et Dany Gruszewski en 1987, se spécialise dans la diffusion et la distribution d'ouvrages et de produits associés au bien-être, à la spiritualité, aux sciences humaines, à la culture, et à la religion.

L'entreprise collabore avec des librairies généralistes et spécialisées, des magasins bio, ainsi que des grandes enseignes culturelles telles que Fnac, Cultura, Espace culturel Leclerc, Furet du Nord, et Decitre. Son réseau de distribution couvre la France, y compris les DOM-TOM, et le Benelux.

Ses infrastructures comprennent des entrepôts de 6500 m² situés en périphérie toulousaine, gérés par une équipe d’environ 20 collaborateurs polyvalents.

