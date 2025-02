États-Unis : auteurs et éditeurs unis contre une loi liberticide

Le Children’s School and Library Protection Act, entré en vigueur le 1er juillet 2024 dans l'Idaho, se présente comme un texte dont la finalité est « d’assurer que les enfants n’aient pas accès à des documents pornographiques dans les écoles et bibliothèques financées par les contribuables », comme le résumait un de ses soutiens, l'Idaho Family Policy Center, ONG chrétienne promouvant des valeurs « familiales » conformes aux préceptes religieux.

Des livres à sanctionner

Derrière cette mission, une remise en cause du professionnalisme des bibliothécaires, d'une part, et de leur capacité à fournir des documents adaptés aux lecteurs, ainsi que, d'autre part, une volonté de contrôler les œuvres circulant dans l'espace public. En s'attaquant aux livres « obscènes », contenant des références à la sexualité, cette loi permet en effet d'écarter un nombre considérable d'ouvrages, dans une perspective politique.

Parmi les titres écartés en vertu de cette loi HB710, citons notamment La Servante écarlate, de Margaret Atwood, la saga Le Trône de fer de George R.R. Martin ou encore Pour toujours de Judy Blume. Bien d'autres titres sont concernés, puisque la loi se contente de viser des livres « obscènes », dont ceux qui présentent des « contenus sexuels » et présentent la sexualité comme « l'homosexualité ». Par ailleurs, le terme « mineurs » ne fait jamais la distinction entre un enfant de moins de 7 ans, que l'on tiendra évidemment éloigné de la saga Le Trône de fer, et un adolescent âgé de 17 ans.

Par son jusqu'au-boutisme hérité des pressions religieuses à l'origine de sa rédaction et de son adoption, le texte menace ainsi des récits évoquant les relations amoureuses, en particulier LGBT, mais aussi des ouvrages d'éducation à la sexualité, ou de prévention des agressions sexuelles...

En réaction à cette loi HB710, la bibliothèque publique de Donnelly avait annoncé, à quelques semaines de son entrée en vigueur, qu'elle devenait « réservée aux adultes », étant dans l'incapacité de mettre les livres « obscènes » aux yeux de la loi hors de portée des mineurs, en raison de sa petite superficie.

La législation de l'État criminalise en effet les bibliothécaires : tout individu peut déposer un recours s'il estime qu'un livre « obscène » est accessible, et obtenir jusqu'à 250 $ de dommages et intérêts. L'Idaho Family Policy Center souhaitait un montant de 2500 $, ainsi que des peines de prison, mais Brad Little lui-même, pourtant consensuel avec les exigences des bigots, s'y est opposé, rappelait Forbes.

Des bibliothèques « pour tous »

Par une plainte déposée auprès d'une cour de district, les groupes d'édition américains Penguin Random House, Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, Macmillan Publishers, Simon & Schuster et Sourcebooks contestent l'application de cette loi dans l'État de l'Idaho.

« La définition excessivement large du “contenu sexuel” a déjà contraint les bibliothèques à retirer de leurs étagères des centaines d'œuvres essentielles, dont des classiques reconnus et appréciés comme Abattoir 5 ou la Croisade des enfants de Kurt Vonnegut, L'Œil le plus bleu de Toni Morrison, La Servante écarlate de Margaret Atwood et Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou », indiquent les plaignants dans un communiqué.

Aux côtés des éditeurs se trouvent l'Authors Guild, les auteurs Malinda Lo, David Levithan et Dashka Slater, la bibliothèque publique de Donnelly, un professeur, deux étudiants et deux parents d'élèves. « Cette loi est une violation claire des Premier et Quatorzième amendements », souligne Cheryl Davis, avocate générale de l'Authors Guild : le Premier garantit la liberté d'expression et le Quatorzième protège les citoyens contre des lois qui les privent de libertés.

La plainte s'inquiète également des conséquences des restrictions légales sur la diffusion de l'information, et note ainsi que des ouvrages historiques évoquant l'Holocauste sont aussi menacés de retrait, parce qu'ils présentent des images de corps sans vie dénudés ou évoquent des faits d'agressions sexuelles ou de viols.

À LIRE - États-Unis : LGBT, des lettres exclues des bibliothèques

Dans plusieurs États, des lois liberticides comme le texte HB710 ont été attaqués en justice, parfois avec succès, comme dans l'Arkansas ou au Texas. Dans l'Iowa, toutefois, une suspension de l'application de la loi a été autorisée, puis annulée par la justice.

La résistance à la censure des ouvrages au sein des bibliothèques publiques et scolaires s'annonce de plus en plus complexe, outre-Atlantique, après la réélection de Donald Trump. Le ministère de l'Éducation a ainsi manifesté son soutien aux retraits d'ouvrages qui gangrènent le pays depuis plusieurs années, qualifiant le terme de « censure » d'« infox ».

Photographie : installation dans une bibliothèque de l'État de Washington, en 2013 (illustration, Timberland Regional Library, CC BY-NC-ND 2.0)

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com