En février, Strasbourg toujours Capitale mondiale du livre UNESCO  

Cet événement gratuit, ouvert au public et à la presse, présentera une diversité de projets développés dans le cadre de la labellisation de Strasbourg. L'occasion pour les équipes et partenaires de partager leurs expériences sur des initiatives telles que la quinzaine du livre à l’hôpital de Hautepierre et les Nuits de la lecture dans les médiathèques.

Christophe Rioux, parrain de l'événement, animera cette rencontre axée sur des restitutions dynamiques.

La Lecture Accessible à Tous

Dans un autre registre, la Compagnie Facteurs Communs lance des ateliers de lecture à voix haute du 20 mars au 9 avril. Ces sessions sont conçues pour aider les participants à surmonter les obstacles à la lecture publique, renforcer la confiance en soi et partager le plaisir de lire. Les ateliers sont dirigés par des professionnels du théâtre passionnés par la diction et l'éloquence. Les inscriptions sont ouvertes via lirenotremonde@strasbourg.eu ou sur le formulaire en ligne.

Nous invitons les intéressés à confirmer leur présence pour la rencontre du 13 février par mail à info.presse@strasbourg.eu. Pour plus d'informations sur les événements et la programmation complète de Strasbourg en tant que Capitale mondiale du livre, le site Lire notre monde est accessible.

Dans le cadre de l'épilogue de Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2024, ce programme de février s'inscrit dans la continuité du Marathon-Lecture, avec 100 ateliers de lecture à voix haute déjà organisés depuis septembre 2024 dans divers établissements, incluant centres sociaux-culturels, écoles, et entreprises.

Dans le milieu hospitalier, l'Institut de cancérologie Strasbourg Europe a installé cinq boîtes à livres pour patients et professionnels, avec des animations imminentes incluant des séances de lecture à voix haute et des clubs de lecture.

Dans les foyers strasbourgeois, la Compagnie l’Indocile a installé cinq Abri(h)istoires pour permettre aux enfants de s'évader à travers des récits audios. Ces installations seront pleinement fonctionnelles fin février, avec des ateliers d’écriture contribuant au contenu.

Sensibilisation à l'Écologie

En collaboration avec Dima Abdallah et Claire Audhuy, des élèves participent à des projets d’écriture sur les écosystèmes du Rhin supérieur, avec une restitution publique prévue le 25 février 2025.

Autour de l’exposition Et l’homme créa les dieux, une battle de dessins se déroulera le 8 février, et une visite guidée le 22 février.

Le spectacle Le bruit des nuages de la Compagnie Léopoldine Papier tournera dans les médiathèques du réseau, commençant le 12 février.

La ville lance sa troisième édition des bourses d’aide à la recherche et à la création littéraire, avec des fonds de 3000 à 10.000 € disponibles pour les artistes locaux. Les candidatures sont ouvertes du 1er au 28 février 2025.

Les détails de la programmation sont disponibles à cette adresse.

Crédits photo : Remi leblond (CC BY-SA 2.5)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com