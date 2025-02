En avril, les Rencontres internationales de l’Écologie pour le livre

Se déroulant à l'Université de Strasbourg, les RIEL proposeront, gratuitement et ouvertes à tous, des conférences et tables rondes avec des experts de renommée nationale et internationale.

Le programme comprend deux jours de sessions thématiques, une dizaine de tables rondes, la remise du Prix du Roman d’Écologie avec les écrivains finalistes, une discussion finale sur le rôle des artistes dans la transition écologique, ainsi qu'un forum mettant en avant des projets écoresponsables sous le label Lire notre monde.

Les interventions seront diffusées en direct et traduites simultanément pour le public international. La liste des auteurs invités sera annoncée prochainement.

Ci-dessous, le programme :

15 avril 2025

Matinée

09h : Panorama des enjeux environnementaux et dans l'écosystème du livre

Synthèse des rapports du GIEC

Focus sur le Règlement Européen contre la Déforestation et la Dégradation des Forêt : Défis, enjeux, Implications et conséquences pour la chaîne du livre

Présentation des enjeux environnementaux dans l'écosystème du livre

10h30 : Démarches (inter)professionnelles pour l’écologie du livre et la bibliodiversité. Regards croisés France/Monde

11h45 : Présentation du projet de recherche “décarboner le livre et l’édition”

Après-midi

14h : Le papier : au cœur de la chaîne du livre, de sa production à son recyclage

16h00 : Vers un livre durable : défis et solutions collectives pour une écoconception adaptée à un monde en transition ?

Soirée

19h30 : Cérémonie de remise du Prix du roman d’Ecologie

16 avril 2025

Matinée

9h : Client.es des librairies et usager.es des bibliothèques, les lecteurs et lectrices au cœur de la transition écologique

10h45 : L’économie de la circularité du livre : enjeux écologiques, impact économique

Après-midi

14h à 16h15 : Sessions simultanées

14h à 15h30 : Table ronde : Transcender l'éthnocentrisme occidental : réflexions sur les dons de livres, la Bibliodiversité et l'édition en Afrique francophone

14h à 14h45 : Table ronde : Artistes-auteur·rices, espèce aussi menacée ?

15h30 : Livres papier neufs et numériques : quels impacts écologiques ?

16h30 : Table ronde conclusive : le pouvoir de la culture dans la transformation du monde

Crédits photo : Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com