Pour la droite “républicaine”, l'écriture inclusive vaut 7500 euros d'amende

Depuis 2023 et les assauts cumulés du Rassemblement national et des Républicains, l'écriture inclusive avait échappé aux attaques en règle, l'accusant de tous les maux de la société ou presque. Par une proposition de loi déposée ce mardi 4 février 2025, la députée Les Républicains remet une pièce dans la machine.

Dans son texte « visant à sauvegarder la langue française et à réaffirmer la place fondamentale de l’Académie française », elle s'en prend spécifiquement à l'écriture inclusive, soulignant que son objectif est de « prétendument “assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes” ».

Les différents moyens de cette écriture inclusive sont détaillés dans l'exposé des motifs de la proposition, sans qu'aucun ne trouve visiblement grâce aux yeux de la députée. La mention par ordre alphabétique (« elles et ils sont heureux », par exemple), la féminisation des fonctions et des professions, l'emploi du féminin et du masculin quand le genre est inconnu, le point médian et le tiret, ou encore les pronoms neutres (comme « iel ») sont autant d'adaptations et d'usages qui « ébranle[nt] en profondeur le système de notre langue et instaure[nt] une rupture radicale et systématique entre écrit et oral très discriminatoire », assure-t-elle.

Excluante, à ses yeux, pour les personnes concernées par la dyslexie, la dyspraxie ou la dysphasie, pour les étrangers ou ressortissants des pays francophones et plus généralement pour les apprenants, l'écriture inclusive serait donc toute entière néfaste.

« Si certains partis politiques, enseignants, administrations, éditeurs, associations, entreprises, syndicats, etc. cèdent peu à peu face à la pression des lobbys pour imposer cette “écriture”, il revient au législateur d’afficher sa réelle détermination à sauvegarder notre langue française en donnant à l’Académie française tous les moyens pour assurer la préservation et l’évolution de notre langue », souligne la députée.

L'Académie française toute puissante ?

Le cœur de la proposition de loi de la députée Anne-Laure Blin réside dans une tentative d'accorder plus de pouvoir à l'Académie française, institution créée en 1635. Son texte, en cas d'adoption, ajouterait ainsi un paragraphe à la loi Toubon du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française : « L’Académie française fixe et préserve les règles grammaticales, orthographiques et syntaxiques de la langue française. »

D'autres articles de cette même loi Toubon seraient agrémentés d'une précision, relative à l'usage d'une langue « telle qu’elle est codifiée par l’Académie française » — la députée a choisi l'institution en raison de sa prise de position vis-à-vis de l'écriture inclusive, qualifiée en 2017 de « péril mortel » pour la langue française.

Dans sa nouvelle version, le texte législatif imposerait certains termes, graphies et présentations graphiques à des « documents administratifs, les publications, les revues, les manuels scolaires, les communications papier et numériques diffusées en France et qui émanent d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé, d’une personne privée exerçant une mission de service public, d’une association, d’un syndicat, d’un média, d’un parti politique ou d’une personne privée bénéficiant d’une subvention publique ».

En cas d'infraction, l’utilisation de l’écriture dite inclusive étant « formellement interdite », une amende de 7500 € est encourue pour les personnes morales, tandis que l'octroi de « subventions [publiques] de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi ».

Figer la langue

Ce fantasme du contrôle, digne d'une dystopie orwellienne, accomplit la prouesse d'être plus conservateur que les propres recommandations de l'Académie française. L'institution a en effet mis de l'eau dans son vin concernant la féminisation des noms de métiers, fonctions, grades et titres, ce dont elle se félicitait d'ailleurs à l'occasion de la publication de la 9e édition de son Dictionnaire, en novembre 2024.

On notera cependant que l'Académie française est largement à la traine par rapport aux avancées sociétales, ou même linguistiques, sur ce simple — mais crucial — sujet de la féminisation. En effet, la 9e édition du Dictionnaire de l'Académie, finalisée en 2024, intégrait ainsi les rectifications orthographiques proposées en 1990 par le Conseil supérieur de la langue française, aujourd'hui disparu. Avant la finalisation de la 9e édition du dico, ce n'est qu'en 2019 que l'Académie française s'était prononcée en faveur d’une ouverture à la féminisation des noms de métiers, de fonctions, de titres et de grades...

Confier la responsabilité des usages légitimes de la langue à l'Académie ferait aussi peser une bien trop lourde charge sur quelques épaules. L'institution compte aujourd'hui 36 membres, dont 6 femmes seulement, qui ne sont pas élus en fonction de critères ou de qualifications particulières en matière de linguistique, et dont les avis dépendent essentiellement de leurs sensibilités.

À LIRE - Le Dictionnaire de l'Académie française, une vision “archaïque” du monde ?

La 9e édition du Dictionnaire de l'Académie française en était d'ailleurs l'illustration : bien que la plus récente, elle porte les stigmates de la lenteur des travaux de l'institution, avec des termes et des définitions particulièrement problématiques, et qui ne peuvent, aujourd'hui, faire référence.

Enfin, la proposition de loi d'Anne-Laure Blin tombe dans les mêmes travers, outranciers, de celle déposée par le RN en 2023 : une telle interdiction des différentes formes de l'écriture inclusive pourrait aller jusqu'à prohiber la très présidentielle formule « Françaises, Français »...

Photographie : illustration, La FoeZ', CC BY-NC-ND 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com