Gaston la licorne et ses émotions, bientôt sur TF1

52 épisodes en 2D, de 11 minutes chacun, sont prévus dans le cadre de cette production Dandelooo, pour laquelle l'autrice Aurélie Chien Chow Chine, mais aussi Chloé Sastre et Romain Gadiou sont à l'écriture. La série se destine à un public d'enfants de 4 à 7 ans.

Nommée À fond Gaston !, la série sera diffusée par TFOU, l'offre jeunesse du groupe TF1 (filiale du groupe industriel Bouygues), qui se déploie sur les chaînes TF1, TFX et sur la plateforme de streaming gratuit TF1+.

Bienvenue à Corneville-la-Joie ! Au cœur des collines verdoyantes, il fait bon vivre dans ce paisible village de licornes. C’est à peine si quelques nuages perturbent le magnifique ciel bleu. C’est dans cette jolie contrée que vit Gaston, une petite licorne comme toutes les autres… ou presque. En effet, Gaston a quelque chose d’unique : sa crinière change de couleurs en fonction de ses… émotions ! – Le synopsis de la série À fond, Gaston !

« Lorsqu’Aurélie Chien Chow Chine nous a présenté les aventures pleines d’émotions de Gaston, nous avons eu un immense coup de cœur pour ce personnage universel et intemporel, généreux, sincère et incroyablement attachant ! Un coup de cœur partagé dès la parution des premiers livres par les enfants et leurs parents, en France comme à l’international. Retrouver leur héros adoré dans de nouvelles aventures animées ne pourra qu’enchanter petits et grands », se réjouit Sarah Koegler-Jacquet, directrice générale d’Hachette Enfants (groupe Lagardère-Vivendi).

L'autrice Aurélie Chien Chow Chine, pour sa part, déclare : « Découvrir Gaston prendre vie en dessin animé est un véritable rêve qui se réalise, venant moi-même du monde de l'animation. Je me réjouis de le voir vivre ses émotions dans de nouvelles aventures. »

Dandelooo est une société de production et de distribution créée en 2010 par Jean-Baptiste Wery et Emmanuèle Pétry, basée à Paris et spécialisée dans les programmes d’animation ambitieux pour la télévision et le cinéma. Parmi ses séries à succès, on trouve La Cabane à Histoires, Billy le Hamster Cowboy ou encore La Rivière à l’Envers, qui ont valu à la société de recevoir de Cartoon Media le prix du meilleur producteur européen en 2018 et de la Procirep le prix du meilleur producteur français d’animation en 2024.

Pour l'instant, aucune date de diffusion n'est annoncée pour À fond, Gaston !.

Les premiers albums de Gaston la licorne sont parus en février 2018 chez Hachette Enfants, et la série compte aujourd'hui 55 titres, dont certains ont été traduits en 28 langues différentes.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com