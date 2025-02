Cécile Vargaftig lauréate de la Bourse SGDL / Sarane Alexandrian

L'adaptation audiovisuelle du roman graphique La Bombe d'Alcante, Laurent-Frédéric Bollée et Denis Rodier (Glénat, 2020) est officiellement annoncée. Conçu par StudioFact Media Group et YES SIR FILMS, ce projet prendra la forme d'une série documentaire historique narrant la création de la bombe atomique, et mêlera images d'animation et d'archives.