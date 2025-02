Peut-on inviter Jordan Bardella à un déjeuner entre best-sellers ?

Le journal fondé par les libéraux à l'américaine Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud bascule-il du côté de la droite autoritaire ? Éric Chol, le directeur de la rédaction de L’Express, répond auprès de Libération : « Cela fait vingt-six ans que nous procédons ainsi. Nous essayons toujours d’avoir une quarantaine d’auteurs que nous invitons sans discrimination. Par le passé, Simone Veil ou Éric Zemmour sont venus. »

Tout le monde déteste le RN ?

En mettant sur le même plan Simone Veil et Éric Zemmour, le directeur de la rédaction s'engage sur une pente glissante : d'un côté, une déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans, qui a perdu son père, son frère et sa mère durant la guerre, et à plus tard fait adopter la loi dépénalisant le recours à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), aujourd'hui couramment désignée comme la « loi Veil ».

Et de l'autre, un homme qui soutient que le maréchal Pétain a « sauvé » des juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui a valu d'être renvoyé devant le tribunal en 2023 pour « contestation de crime contre l’humanité ». En matière de défense des droits, il est l'auteur du Premier sexe, paru en 2006, un éloge de la domination masculine. Il présentait notamment son ouvrage ainsi : « Un traité de savoir-vivre viril à l’usage de jeunes générations féminisées. » Et pour donner le ton du livre, un de ses conseils : « Un garçon, ça entreprend, ça assaille, et ça conquiert, ça couche sans aimer, pour le plaisir et pas pour la vie. »

Jordan Bardella, qui affiche une rhétorique plus maîtrisée que l'ancien chroniqueur de CNews, reste néanmoins le représentant d'un parti dont plusieurs candidats, militants et sympathisants ont régulièrement manifesté des discours haineux, le Rassemblement national.

Un exemple, parmi d'autres : Laurent Gnaedig, candidat dans le Haut-Rhin lors des dernières élections législatives, a récemment déclaré sur BFM Alsace que les commentaires de Jean-Marie Le Pen, qualifiant les chambres à gaz de « point de détail de l’histoire », n’étaient « pas une remarque antisémite ». Des propos qui avaient pourtant conduit à la condamnation judiciaire du fondateur du Front national, puis, plus tard, à son exclusion du parti.

Le CV de Bardella est en tout cas suffisant pour que le Prix Goncourt 2024, Kamel Daoud, et son éditrice Karina Hocine fassent l'impasse sur le déjeuner, comme le Prix Renaudot 2024 Gaël Faye, le Grand Prix de l’Académie française et Prix Femina Miguel Bonnefoy, ou encore la Prix Goncourt des lycéens Sandrine Collette et le prix Renaudot des lycéens Olivier Norek. David Foenkinos, Thomas Schlesser, Philippe Collin, Joël Dicker, Franck Thilliez, Mélissa Da Costa, Valérie Perrin, ou Cédric Sapin-Defour auraient également décliné l'invitation.

Ronds de serviettes pour certains

De nombreux auteurs de best-sellers de l'année ne seront donc pas présents. Mais qu'en est-il, par ailleurs, des critères retenus pour faire parvenir les invitations ? Car, si Bardella, aidé par le groupe médiatique de Vincent Bolloré et d'autres médias d'extrême droite, a pu écouler des palettes de son autobiographie, plusieurs auteurs ont fait mieux que Ce que je cherche.

Par exemple, les autrices Young Adult Sarah Rivens, dont le tome 1 de Lakestone s'est écoulé à 273.504 exemplaires en 2024, ou Morgane Moncomble et sa série des Quatre saisons, dont les tomes se sont écoulés à plus de 800.000 exemplaires cette même année.

Ou encore Inoxtag, autre grand vendeur de livres de 2024, des auteurs de Mortelle Adèle, Antoine Dole et Diane Le Feyer, ou Jul et Achdé, à l'origine du dernier Lucky Luke ? « Nous verrons bien demain au moment du déjeuner qui ne sera pas là », a laconiquement expliqué Éric Chol, sans détailler la liste des invités.

L'Express ne semble pas avoir partagé publiquement ses critères quant aux invités à ce déjeuner : des meilleurs vendeurs, mais dans les domaines de la jeunesse ou du manga, sont-ils suffisamment « sérieux » pour le journal qui se vit comme l'équivalent français de The Economist, depuis sa reprise par Alain Weill ?

En 2022, Léna Situations avait été invitée à ce repas des best-sellers, mais qu'en est-il cette année de ces auteurs populaires ? Ou faudrait-il considérer que la présence de Jordan Bardella serait aussi un moyen, pour le titre de presse, d'attirer l'attention médiatique ?

La traditionnelle photographie qui accompagne l'événement pourrait nous en dire plus, même si on doute que beaucoup des auteurs souhaiteront y figurer : une photo, ça reste, avec toute sa dimension de communication politique, quand le président du parti classé à l'extrême droite s'y trouve...

Une fragile crédibilité

D'après Libération, beaucoup d'invités ont par ailleurs perçu cet événement comme un piège et se sont indignés du manque de transparence de L'Express. L'hebdomadaire n'a en effet informé aucun des écrivains de la présence de Jordan Bardella, la nouvelle se répandant uniquement par des voies informelles au sein du milieu éditorial : « On n’annonce jamais, on n’a pas changé d’un iota notre méthode », répond tout aussi compendieusement Éric Chol.

Même en se limitant aux résultats quantitatifs, les chiffres de ventes de Ce que je cherche sont à remettre en question : en effet, le Rassemblement national avait proposé à ses adhérents, à l'occasion des fêtes, un exemplaire du livre de Jordan Bardella pour tout don de 50 € ou plus, une opération qui pourrait contrevenir à la loi sur la défiscalisation des dons et la loi Lang sur le prix unique du livre.

La contrepartie offerte pourrait invalider l'avantage fiscal, car les biens offerts en échange de dons doivent avoir une valeur « faible » par rapport au montant donné, critère non respecté ici avec un livre vendu à 22,90 € pour un don de 50 €. Cette pratique pourrait également s'apparenter à une vente à prime, interdite pour les livres neufs selon la loi Lang. Pris la main dans le sac, le RN avait évacué l'offre de son site internet.

Espérons toutefois que L'Express a eu la délicatesse d'inviter, en même temps que Jordan Bardella, le journaliste Jean-François Achilli, qui aurait participé à la rédaction de Ce que je cherche, et a été ensuite licencié par Radio France pour « manquements répétés aux obligations déontologiques relatives aux collaborations extérieures »... Achilli, depuis les révélations du Monde en mars 2024, dément avoir aidé le patron du RN à écrire son autobiographie.

