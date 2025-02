Fukuoka (Japon) : un café pour accompagner votre lecture du moment

Tout commence un matin ensoleillé, avec l’envie de trouver un endroit un peu atypique, en plus d’une adresse où boire du bon café. Il faut marcher quelque temps avant de découvrir une façade grise, d’immenses vitres, ainsi que des tables et des chaises d’un jaune accueillant. Les lettres « BOOKS » attirent le regard. Ça y est, nous y sommes.

Le LAMP LIGHT BOOKS HOTEL fukuoka a ouvert ses portes le 1er décembre 2021 dans le quartier de Daimyo, à Fukuoka. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre Kyuden Fudosan Co., Ltd., une filiale du groupe Kyushu Electric Power, et Solare Hotels and Resorts Co. : Ltd. Kyuden Fudosan est le propriétaire de l'hôtel, tandis que Solare Hotels en assure la gestion.

En laissant la porte se refermer derrière nous, l’odeur de café se mêle aux notes de musique d’une chanson de pop folk. L’accueil est aussi chaleureux qu’élégant, tout en retenue et patience. Le menu mérite le coup d'œil, non seulement pour les boissons proposées, mais aussi pour les petites douceurs dans la petite vitrine près de la caisse. Qui refuserait un de ces jolis cheesecakes si joliment coupés ou ces petites gaufres en forme de livre ?

Des milliers de livres pour le prix d'un café

Une fois la commande passée, il est temps de choisir une table. Et, par chance, tous les sièges et chaises disponibles ont l’air particulièrement confortables… Sous le bar, de beaux livres traitent de voyage, de photographie, de mode et autres surprises. La machine à café s’active de temps à autre, les numéros de commande sont appelés par une voix fluette.

Les clients sont installés dans le silence, occupés à lire ou à travailler. L'effet est le même que celui d’une bibliothèque universitaire – la pression des études supérieures en moins.

Les chambres sont conçues pour offrir une expérience de lecture optimale, avec un éclairage ajustable, des canapés confortables et une décoration intérieure soignée. L'hôtel en compte 104, réparties sur huit étages, et propose également des espaces communs tels qu'une laverie automatique et... ce coin café.

Face à nous, des étagères entièrement recouvertes de livres, de toutes tailles et de toutes couleurs. Pour la grande majorité, bien sûr, il s’agit de titres japonais. Souvent, des auteurs et autrices dont nous n’avons pas entendu parler. Pour la section de littérature étrangère, plutôt éclectique et peu fournie en comparaison, il faut aller au fond de la salle et se mettre à genoux.

Les deux étagères en question proposent le premier tome de Harry Potter – sans surprise –, un roman de Stephen King, un guide voyage dédié à la Thaïlande ou, plus étonnant, un titre traduit de Pierre Lemaitre. Ici et là, des accessoires de lecture et autres goodies aux couleurs du café, comme des mugs, des porte-clefs ou des petites couvertures en tissu, parfaites pour protéger son livre.

Avant de partir, nous apprenons que le café est ouvert de 7h du matin à minuit – dernière commande à 23h30. Le reste de la nuit, pourtant, les lumières restent allumées pour les clients de l'hôtel…

Le concept de l'hôtel, « Voyager dans le monde des livres », se traduit par une intégration harmonieuse d'une librairie et d'un café au sein de l'établissement. La librairie propose une sélection d'environ 4000 ouvrages, principalement axés sur les thèmes du voyage et du mystère, incluant des œuvres d'auteurs originaires de Fukuoka ou des histoires se déroulant dans la région.

Les clients peuvent profiter du service "BOOKS TO GO", qui leur permet d'emprunter des livres pour les lire confortablement dans leur chambre. Avec l'option de l’acheter si le temps nous a manqué pour le finir. De quoi donner des envies de revenir, ne serait-ce que pour le plaisir d’une lecture nocturne dans ce petit coin du Japon.

Informations pratiques : Adresse : 1 Chome-15-22 Daimyo, Chuo Ward, Fukuoka, 810-0041. Une chambre double coûte 19.775 yens, soit 125 € la nuit.

Crédits photo : Valentine Costantini - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com