Les artistes français me rappellent les biches de mes collines

Il y a quelques années, j’ai banni la chasse à courre de mon domaine des Cotswolds. Les locaux m’ont reproché d’aller à l’encontre d’une tradition séculaire. J’ai rétorqué que l’humanité comptait, parmi ses charmantes « traditions séculaires », l’esclavage, les mutilations rituelles et même le cannibalisme — n’étions-nous pas mieux sans ? Les cerfs et les biches de mes bois me remercient de m’être opposée à cette culture barbare, et ceci me suffit.

Nous, citoyens britanniques, prenons gloire de notre sens du passé. Toutefois, celui de mes amis français me semble aussi puissant, bien que plus discret.

La Rue de Valois, par exemple, a été créée quelques années avant la Révolution française. Et le ministère de la Culture, qui y est sis, conserve avec éclat la culture d’un pouvoir centralisateur et monarchique. Il fonctionne parfaitement dans le faste — et le mépris des personnes supposées sous sa protection.

Il y a quelques années, son occupante jugeait les problèmes des artistes-auteurs « plus compliqués que les conflits territoriaux en Mer de Chine ». Elle ne semblait pas se rendre compte qu’un tel aveu trahissait bien plus son incompétence que la complexité du paysage culturel français. Mais, à tout le moins, elle tentait de donner le change.

L’actuelle titulaire du ministère (qui, au vu de l’instabilité actuelle du gouvernement des Froggies, a désormais des allures de survivante - je n’ai pas dit zombie) a quelque chose de très britannique dans sa capacité à do not care. Mes amis français disent qu’elle s’en fout.

Ses vœux à la presse le 27 janvier dernier ont été l’occasion d’un joli galimatias de bonnes intentions, qui ne seront suivies d’aucune conséquence, puisque les crédits du Ministère sont en chute libre, que le pays coupe à blanc dans ses investissements culturels et se prépare tranquillement à laisser toute liberté aux géants du divertissement, de l’IA et de la tech pour coloniser le cerveau de ses ressortissants.

Mais la tradition est respectée, les ors de la royale république continuent à briller : sous la ministre s’affaire une belle pyramide de directeurs, conseillers, secrétaires, sous-secrétaires, membres de multiples cabinets. Une armée d’organismes fantoches, de syndicats à la botte, et même d’adversaires dûment subventionnés qui aboient sur commande.

Tout un ballet parfaitement réglé pour que rien ne bouge, pour ne surtout pas entendre, au-dehors, gronder la colère et la crainte du lendemain. En mode survie, les artistes français me font penser aux biches dans mes collines — sauf que personne n’a interdit là-bas la chasse à courre et ne se soucie de les protéger.

Au contraire, on dirait que la saison vient juste de commencer…

Crédits photo : APictche, CC BY SA 4.0

Par Lady en Passant

