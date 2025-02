Le redoutable Ichi the Killer de retour au cinéma

Les studios Warner Bros et DC, encore en déroute après l'échec retentissant de Joker: Folie à deux, comptent sur un certain James Gunn pour donner un nouveau souffle aux adaptations super-héroïques. Celui-ci s'attaque au personnage parmi les plus iconiques et puissants du catalogue, Superman. L'acteur David Corenswet lui prête ses traits dans cette nouvelle adaptation.