Des prix pour les adaptations les mieux placées au box-office

Le 4 février 2025, Philippe Robinet, président de la SCELF, a remis les premiers Trophées SCELF-Film français de l’adaptation lors de la grande soirée annuelle du Film français. Cette distinction met en lumière le dynamisme et la richesse du dialogue entre littérature et cinéma.

Le Trophée SCELF-Film français de l’adaptation contemporaine, qui récompense un film inspiré d’une œuvre littéraire française contemporaine ayant fait le plus d’entrées en 2024, a été attribué au film Ducobu passe au vert, adaptation en prise de vue réelle de la célèbre bande dessinée du même nom.

Bernard Godi, le dessinateur de Ducobu, Christel Hoolans, directrice des éditions du Lombard, Élie Semoun, réalisateur et toute l’équipe du film étaient présents à l’occasion de la soirée du Film français pour célébrer ce succès.

En cumulé, Ducobu passe au vert a atteint 985.898 entrées en 14 semaines d'exploitation (Allociné/CBO-Box Office).

Le Trophée SCELF-Film français de l’adaptation de patrimoine, qui récompense l’adaptation d’un classique ayant rassemblé le plus grand nombre de spectateurs en 2024, est revenu au film Le Comte de Monte-Cristo, adaptation du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas.

Un moment particulièrement symbolique partagé avec Philippe Robinet, président de la SCELF et aussi directeur des Éditions Calmann-Lévy, maison d’édition historique d’Alexandre Dumas, ainsi qu’avec l’équipe du film ; Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, les réalisateurs et scénaristes, l’actrice Julie De Bona, l’acteur Patrick Mille, Dimitri Rassam, producteur, Ardavan Safaee, président de Pathé Films, Nathalie Cieutat, directrice générale adjointe de la distribution de Pathé et Dominique Segall, attaché de presse.

À LIRE - Chez Marvel, les 4 Fantastiques seront-ils moins catastrophiques ?

Pour sa part, Le Comte de Monte-Cristo a terminé sa carrière avec 9,3 millions d'entrées, après 26 semaines de présence en salles (Allociné/CBO-Box Office).

« Les Trophées SCELF-Film français de l’adaptation témoignent du rôle fondamental de la création littéraire dans l’industrie du cinéma. Un film sur cinq est adapté d’un livre et ces adaptations génèrent en moyenne 30 % d’audience supplémentaire (étude CNL avec le CNC, 2023). Les éditeurs et auteurs de l’écrit contribuent à cette effervescence, offrant au cinéma un vivier d’histoires qui touchent un large public du livre à l’écran », souligne Philippe Robinet, président de la SCELF.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com