Jeanne Benameur : la puissance des mots justes

« Dans un livre de Jeanne Benameur, on s'installe. On prend le temps, même si comme nous le rappelle Simon dans La Patience des traces, on ne peut pas "prendre le temps", ce n'est pas un objet et il ne nous appartient pas. On s'installe, donc. », assure Anne Burzynski, co-propriétaire de la librairie L'Écriture, à Vaucresson (Hauts-de-Seine).

« On savoure la beauté, et nous avons tant besoin de beauté... Et de joie. Jeanne laisse sur notre chemin des trésors à glaner, et à méditer. On les laisse infuser, pendant et après la lecture. On leur laisse le temps de résonner. Longtemps. Lire Jeanne Benameur est un acte citoyen car si chacun trouvait cette paix en lui-même, le monde serait progressivement changé. »

Une rencontre à découvrir dans notre nouveau podcast :

“De ces rencontres qui marquent”

En janvier dernier, la librairie L’Écriture à Vaucresson a accueilli l’autrice, offrant à la libraire un moment d’échange inespéré. « Lire Jeanne Benameur pendant dix ans sans jamais la rencontrer, puis enfin échanger avec elle, c’est une expérience bouleversante. Il y a des rencontres qui marquent. Celle-ci était de celles qui laissent une empreinte durable », confie Anne Burzynski.

À travers ses lectures, elle avait déjà construit un lien intime avec les romans de Benameur. Mais croiser son regard, entendre sa voix, observer sa gestuelle, cela donnait une autre dimension à cette proximité littéraire. « Elle est telle qu’on l’imagine en la lisant : posée, à l’écoute, pleinement présente dans chaque instant. Il y a une grâce dans sa façon d’être, une attention précieuse aux mots et aux autres. »

Une autrice à part

Selon Anne Burzynski, Jeanne Benameur occupe une place singulière dans le paysage littéraire. « Ses romans abordent des thématiques fondamentales comme l’exil, l’identité, la mémoire ou la quête de soi. » Loin d’un simple exercice stylistique, son écriture révèle une sincérité totale : « Chaque phrase est juste, chaque mot est pesé. Ce n’est jamais une démonstration, mais toujours une nécessité. »

Pour la libraire, Benameur représente un repère littéraire incontournable : « Si je devais conseiller un seul auteur contemporain à quelqu’un, ce serait elle. Lire Jeanne Benameur, c’est rencontrer une voix qui éclaire notre rapport à l’humain. »

Des livres qui réconfortent, questionnent

Par quel roman commencer pour découvrir cette plume singulière ? Anne Burzynski recommande Profanes, une œuvre qui occupe une place centrale dans sa librairie. « Ce titre est révélateur de son univers : il parle de transmission, de foi en l’humain, sans jamais verser dans le didactisme. C’est un livre qui fait du bien, mais sans facilité. »

Elle évoque également les derniers ouvrages parus chez Actes Sud : Vers l’écriture, qui revient sur la pratique des ateliers d’écriture, et Vivre tout bas, un récit empreint de douceur et de questionnements profonds. « Jeanne Benameur explore des thèmes universels, mais toujours à hauteur d’homme. Elle écrit sur des êtres qui portent en eux leurs failles, leurs blessures, mais aussi cette lumière propre aux âmes résilientes. »

Une transmission par l’écriture

L’un des aspects les plus marquants de l’œuvre de Jeanne Benameur est sa capacité à transmettre, que ce soit à travers ses livres ou ses ateliers. « Elle considère l’écriture comme un acte essentiel, accessible à tous. Il n’y a pas de synonymes dans son travail, car chaque mot porte une charge unique », souligne Anne Burzynski.

Dans Vers l’écriture, l’autrice partage cette vision avec force. « Loin d’être réservée à une élite, l’écriture est pour elle un outil de compréhension du monde et de soi. »

Lorsqu’on demande à Anne Burzynski si un libraire peut se passer des ouvrages de Jeanne Benameur, la réponse fuse, avec un grand sourire : « Absolument pas ! » Pour elle, cette autrice est un pilier de la littérature contemporaine. « Elle touche à l’essentiel, elle donne des clés pour appréhender notre humanité. Il est impossible de ne pas être transformé par ses mots. »

À l’écouter, il devient évident que l’expérience de lecture dépasse la simple découverte d’un style. Lire Jeanne Benameur, c’est entrer en résonance avec une parole qui éclaire, apaise et interroge. C’est aussi, peut-être, renouer avec une certaine foi en l’humain, portée par des mots qui n’ont rien d’anodin.

Crédits photo : Librairie L'Écriture

Par Nicolas Gary

