Les rendez-vous du livre en 2025 : quelques dates à inscrire sur son agenda

Les rendez-vous littéraires incontournables offrent l’occasion de découvrir des œuvres captivantes, d’explorer des thèmes d’actualité et d’échanger avec des auteurs remarquables qui occupent une place d'importance sur la scène littéraires d'aujourd'hui.

Festivals, foires et rencontres littéraires deviennent des lieux d’effervescence intellectuelle et d’échanges enrichissants. Grâce à des thématiques variées et des invités de renom, ces événements mettent en lumière la richesse infinie de la littérature, qu’elle soit contemporaine ou classique. Voici un aperçu des rendez-vous littéraires phares de 2025.

Festival du livre de Paris : 11-13 mars 2025

Le Festival du livre de Paris, l’un des événements littéraires les plus célèbres en France, revient avec des thématiques captivantes. Il rassemblera 1200 auteurs, 350 maisons d’édition, et plus de 10 000 lecteurs. Séances de dédicaces, entretiens, débats, lectures figurent parmi les activités qui rythmeront cet événement. Les visiteurs auront l’opportunité de rencontrer des auteurs renommés, de découvrir des maisons d’édition indépendantes et de participer à des ateliers d’écriture.

Les lectures publiques, organisées tout au long de l’événement, créent un moment de partage privilégié entre les écrivains et leur public. Cette édition se tiendra du 11 au 13 avril 2025 au Grand Palais, un cadre prestigieux propice aux échanges littéraires. Pour les futurs événements du festival, la découverte de lieux atypiques, comme les salles de mariage en Île-de-France, pourrait apporter une touche d'élégance et de convivialité.

Le Salon du livre de Turin : du 15 au 29 mai 2025

Le Salon du Livre de Turin est l'un des événements littéraires les plus prestigieux et les plus attendus en Italie. Fondé en 1988, ce salon se tient chaque année au printemps et attire des milliers de visiteurs, passionnés de littérature, professionnels de l'édition et auteurs de renom. Il se distingue par sa programmation riche et variée, incluant des conférences, des débats, des ateliers et des rencontres avec des écrivains, offrant ainsi une plateforme unique pour échanger des idées et découvrir les dernières tendances littéraires.

Le Salon du Livre de Turin est également un lieu de célébration de la diversité culturelle, accueillant des auteurs et des éditeurs du monde entier. Il met en lumière des œuvres littéraires de différents genres et horizons, favorisant ainsi la découverte de nouvelles voix et perspectives. Pour les amateurs de lecture, c'est une occasion inestimable de rencontrer leurs auteurs préférés, de participer à des séances de dédicaces et de s'immerger dans un univers littéraire foisonnant. Pour les professionnels, c'est un rendez-vous incontournable pour nouer des contacts, explorer de nouvelles opportunités et se tenir informé des évolutions du secteur éditorial.

Festival de littérature de Hay-on-Wye : 23 mai-2 juin 2025

Ce festival, situé dans une petite ville galloise, est l’un des événements littéraires les plus emblématiques du Royaume-Uni. Il combine littérature, art et réflexion intellectuelle dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Des écrivains, penseurs et artistes de renom partageront leurs idées à travers des conférences, des débats et des ateliers.

Ce festival attire des visiteurs du monde entier, séduits par son atmosphère unique et ses contenus riches. Pour les amoureux de la littérature, de l’art et autres, ce sont de précieux moments de découverte et de réseautage à ne pas rater.

Le Grand Festival du livre pour la jeunesse de juin à juillet 2025

La 11e édition de Partir en Livre, grand festival du livre pour la jeunesse, se tiendra du 18 juin au 20 juillet 2025. Organisé par le Centre national du livre avec le soutien du ministère de la Culture, l’événement explorera le thème « Les animaux et nous », rendant hommage aux créatures qui peuplent la littérature jeunesse.

Ateliers, spectacles, rencontres avec auteurs et lectures animeront de nombreux lieux en France, des plages aux bibliothèques. Cette édition promet de renforcer l’accès au livre et le plaisir de lire.

Foire internationale du livre de Francfort : 15-19 octobre 2025

La Foire du livre de Francfort demeure l’un des plus grands rendez-vous des professionnels de l’édition. Chaque année, éditeurs, agents, auteurs et passionnés s’y retrouvent pour échanger et dévoiler les tendances du marché.

Des conférences, des ateliers pratiques et des expositions fascinantes rythment cette foire de renom. Pour les amateurs de littérature et les professionnels, c’est une occasion unique de se tenir informés des évolutions du secteur.

Foire du livre de Brive : du 7 au 9 novembre 2025

La Foire du Livre de Brive est un événement littéraire majeur en France, se tenant chaque année au début du mois de novembre. Fondée en 1981, cette foire est devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs de littérature, les auteurs et les professionnels de l'édition. Elle se distingue par son ambiance conviviale et chaleureuse, offrant un cadre idéal pour des rencontres enrichissantes et des échanges passionnés autour des livres.

La Foire du Livre de Brive attire des milliers de visiteurs grâce à une programmation diversifiée qui inclut des dédicaces, des conférences, des lectures publiques et des ateliers. Elle met en avant une large sélection d'ouvrages, allant des best-sellers aux découvertes littéraires, et accueille des auteurs de renom ainsi que des talents émergents. Cet événement est une occasion unique pour les lecteurs de rencontrer leurs écrivains préférés, de découvrir de nouvelles œuvres et de s'immerger dans l'univers littéraire. Pour les professionnels, la foire est également un lieu propice pour nouer des contacts, échanger des idées et explorer de nouvelles opportunités dans le monde de l'édition.

Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil : 26 novembre-1er décembre 2025

Le Salon du livre jeunesse est un rendez-vous incontournable pour les enfants, les adolescents, les parents et les professionnels de l’édition jeunesse. Des ateliers ludiques, des rencontres avec des auteurs talentueux et des expositions interactives feront le bonheur des petits et des grands.

Ce salon est une véritable célébration de la littérature jeunesse, qui joue un rôle crucial dans l’éducation et l’épanouissement des enfants.

Festival international de littérature de Lyon 19 – 25 mai

Du 19 au 25 mai 2025, le festival met à l'honneur la diversité littéraire avec 50 écrivains et traducteurs internationaux. Discussions enrichissantes, lectures inspirantes et performances inédites seront au programme. Professionnels du livre, étudiants et chercheurs viendront partager leurs perspectives.

L’Atelier des récits mettra dix auteurs à l'honneur, explorés par des lycéens. Une webradio animée par des jeunes apportera une touche moderne à l’événement. Profitez d'une semaine pour découvrir la puissance des mots dans des lieux emblématiques.

Une année littéraire riche en découvertes

Les rendez-vous du livre en 2025 reflètent la diversité et la vitalité de la littérature mondiale. Chaque événement offre une occasion unique de découvrir des œuvres inspirantes, de rencontrer des auteurs talentueux et d’échanger autour de thématiques universelles.

Que ce soit lors d'une grande foire internationale ou d'un festival plus intimiste, ces rendez-vous célèbrent la puissance des mots et leur capacité à rapprocher les esprits. En 2025, la littérature continue d’être une source d’inspiration, de réflexion et de partage pour tous les passionnés.

