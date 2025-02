J’ai toujours rêvé d’être un auteur

Ces textes ont été conçus pour ne pouvoir être rangés dans aucun des rayons d’une librairie. Avec succès puisque l’idée n’en est venue à personne. Au risque de laisser assimiler mon ambition littéraire à du packaging, j’avoue avoir voulu passer de l’art abstrait à l’artisanat, en écrivant un polar qui se déroule aujourd’hui dans mon environnement.

Voyage au bout de l’ennui

Lorsque j’ai dû passer à la réalisation, il m’est apparu que produire un récit excitant dans le clone d’un bourg rhodanien, couru pour sa tranquillité, tenait d’un cahier des charges lunaire. Faute d’un responsable à qui m’en plaindre, le malheur de l’écriture voulant que le manager hors-sol qui dirige et le subalterne borné qui exécute forment une seule et même personne, il me fallut trouver des expédients pour honorer la commande.

Le premier consiste à disséminer des cadavres dans un village paisible mais en période d’élection municipale. Certaines communes rurales votent pour des listes électorales sans étiquette. L’électeur manifestant généralement un intérêt modéré pour les programmes politiques, il devient d’autant facile de s’en passer complètement pour hystériser la communauté autour d’une bataille rangée entre des candidats, leurs colistiers et leurs familles.

Le deuxième tient à l’injection d’un agent réfractaire dans l’écosystème. Qui s’accommode parfaitement du mode de vie plan-plan et néanmoins irresponsable de la province périurbaine ? Moi, propriétaire blanc à la retraite, heureux en ménage avec la mère de ses enfants depuis quarante ans, ancien élu municipal, adepte du vélo à assistance électrique et de la social-démocratie suédoise. Mon enquêteur, envoyé sur site, sera donc une jeune femme noire, brillante et attractive, lesbienne polyamoureuse au tempérament irascible, parisianiste et, à l’occasion, réactionnaire.

Vis ma vie

Bien sûr que le personnage qui échappe à son auteur, ça n’existe pas. En revanche, la schizophrénie, ça existe. Je me permets donc d’affirmer que mon héroïne, vexée de se voir engagée à contre-emploi pour raison contextuelle, s’est vengée en dépassant les bornes. À moi maintenant, pétillant comme une bolée de nouilles, de la représenter. Je me sens comme un vieux-beau qui arrive au restaurant avec une jolie jeune fille et qui entend murmurer à chaque table, « mais qu’est-ce qu’elle fout avec ce type ? »



PS : Est-ce bien la genèse exacte de Descente de liste ? Je n’en suis pas sûr mais, au pire, est-ce une fiction honnête.

Jean-Marie Leygonie

En voici un extrait :

