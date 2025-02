Leïla Slimani invitée d'honneur du festival Le Livre à Metz 2025

La thématique de cette année, intitulée « Tenir tête », explorera les différentes facettes de la résistance, tant sur le plan individuel que collectif. Nous aborderons comment ces défis suscitent un sentiment d'urgence qui nous pousse à agir, à lutter et à refuser la passivité.

Les auteurs, journalistes et professionnels présents utiliseront la littérature et le journalisme comme prismes pour encourager la mobilisation face aux enjeux importants, reconnaître les défis de nos vies et trouver la force d'agir.

Cette année, les invités d'honneur sont la journaliste et écrivaine renommée, Leïla Slimani, l'illustratrice jeunesse Aurore Petit, et le dessinateur de bande dessinée, Benoît Féroumont.

Sont également invités : Hartmut Rosa, Marie Pavlenko, Laurent Gaudé, Arnaud Cathrine, Marion Thillous, Ismaël Khelifa, Céline Righi, Simon Fichet, Nicolas Turon, David Le Breton, Justine Augier, Charlotte Augusta, Mariette Navarro, Guillaume Chamana-Djian, Claire Duvivier, Paola Pigani, Carole Martinez, Hervé le Tellier, Velibor Colic, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, Olivier Mannoni, Abel Quentin, Isabelle Pandazopoulos, Fabrice Arfi.

Au programme, notamment :

Grand entretien avec Carole Martinez

Lecture musicale autour du roman Les choses de la nuit de Céline Righi, prix du Livre à Metz 2023

Rencontre avec Leïla Slimani et Pascale Robert-Diard

Discussion autour du livre Les juges et l’assassin de Gérard Davet et Fabrice Lhomme

Table ronde autour du journalisme d’investigation avec Fabrice Arfi et Ivan Butel

Rencontre autour de l’aliénation au travail entre Charlotte Augusta et Mariette Navarro

Expositions jeunesse et BD et rencontres avec nos invités d’honneur Aurore Petit et Benoît Féroumont

Lors de l'édition 2025 du festival Le Livre à Metz, quatre prix littéraires seront par ailleurs décernés, parmi lesquels le prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange, consacré à la littérature générale et parrainé par le Département de la Moselle.

Le prix Graoully-Batigère, axé sur la littérature jeunesse et soutenu par Batigère Habitat, a été attribué à Émilie Boré et Vincent Di Silvestre pour leur œuvre, Jean-Blaise tombe amoureux, publiée chez La joie de lire.

Le prix Marianne, décerné par la Chambre des notaires de la Moselle, ainsi que la 5e édition du prix littéraire Frontières, organisée conjointement par l'Université de Lorraine et l'Université de la Grande Région, seront également été remis.

