Érik Orsenna, lauréat du Prix du Roman de la Nuit

L'hôtel Madison, situé dans le 6e arrondissement de Paris, a accueilli, le 24 janvier 2025, la cérémonie de remise du Prix du Roman de la Nuit. La récompense a été décernée à Érik Orsenna pour son roman La cinquième saison, sous-titré Un roman vénitien.

Quand un énième paquebot débordant de touristes, le Wonder of the Seas, envahit Venise, la Nature se rebelle et suspend le Temps. L’horloge de la place Saint-Marc s’arrête à deux heures du matin, figée dans une nuit sans fin. Seule issue : que les hommes retrouvent la raison. Du palais des Doges à la Fenice, l’inquiétude grandit. Qui pourra relancer la Grande Machine ?

Dans cette obscurité obstinée surgit une silhouette inattendue : un homme en soutane, aux cheveux roux. Antonio Vivaldi, ramené à la vie par le chaos du monde moderne, franchit désormais la frontière entre les vivants et les morts. Le compositeur propose d’écrire sa Cinquième Saison, celle de la réconciliation des Éléments : Eau et Feu, Forêt et Ville, Air et Temps.

Le lauréat a reçu une estampe de Roland Topor, une invitation aux Nocturnes littéraires pour la durée de son choix, et une nuit dans la chambre 65, où Albert Camus acheva son roman L'Étranger.

Érik Orsenna succède à Christophe Boltanski et Ervé, salués respectivement pour King Kasaï, publié par les éditions Stock, et pour Morsures de nuit, un prix spécial du jury, édité chez Maurice Nadeau.

