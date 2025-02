Pass Culture : les auteurs dénoncent "l'amateurisme" du gouvernement

Elle a par ailleurs annoncé « un recensement des projets engagés qui n'auraient pas pu être validés pour cette année scolaire », ajoutant que « chaque établissement doit bénéficier d'une activité culturelle, c'est un enjeu d'équité qui demeure prioritaire malgré le contexte budgétaire ».

Le ministère de l’Éducation s’est par ailleurs justifié en expliquant que pour 2025, le budget en discussion pour la part collective du pass Culture est de 72 millions €, soit 10 millions de plus qu’en 2024.

« Au regard de la situation budgétaire », les services académiques et les chefs d’établissement ont été incités à réserver rapidement des actions culturelles pour sécuriser les financements...

« On est réellement indigné »

La Charte des Auteurs et Illustrateurs de Jeunesse a partagé, dans ce sens : « Les enseignants ont demandé aux autrices et aux auteurs de déposer au plus vite, sur Adage, l'offre correspondant au projet qu’ils et elles étaient en train de construire ensemble. »

Et de développer : « Les auteurs se sont donc, une nouvelle fois, mobilisés dans l'urgence, pour tenter de déposer leurs offres et essayer de sauver une partie de leurs interventions et de leurs revenus. En outre, l'intervention de l'auteur devait être complétée par celle du référent culture et le chef d'établissement... Autant d'étapes qui rendaient la validation d'une offre incertaine voire miraculeuse. »

L'organisme confie encore : « En moins de 24 heures, Adage était totalement saturée avant d'être définitivement fermée. Le plafond des dépenses était atteint et les réservations suspendues. Les propositions en attente seront automatiquement annulées. Que dire de cette méthode irrespectueuse des artistes, des établissements scolaires et des élèves ? »

En quelques heures, les 50 millions € prévus jusqu’en juin ont été atteints : « La réservation d’activités culturelles est suspendue », a ainsi précisé le ministère, « afin de conserver des crédits pour la rentrée scolaire ». Selon le gestionnaire du Pass, il était estimé que près de 40 millions € avaient déjà été utilisés pour couvrir les coûts des activités d'éducation artistique et culturelle.

Ce 4 février, la Ligue des auteurs professionnels s'est associée au communiqué de La Charte, contestant « fermement la drastique réduction de la part collective du Pass Culture et la brutalité avec laquelle celle-ci a été opérée et mise en place via le ministère et les rectorats ».

Le syndicat développe : « Si le coup d’arrêt au financement des actions d’éducation artistique et culturelle va impacter des milliers de nos adhérents, artistes-auteurs du livre en particulier, elle va surtout priver des centaines de milliers d’élèves, à travers toute la France, de rencontres, de lectures, d’ateliers d’écriture et d’expression de soi qui auraient permis d’incarner la littérature dans ce qu’elle a de plus vivant et contemporain. »

« On est réellement indigné face à la gestion du ministère de la Culture et du ministère de l'Éducation, déplorant un manque flagrant de communication et de professionnalisme », nous confie la présidente du syndicat, Stéphanie Le Cam : « Les deux ministères se renvoient la responsabilité, laissant les parties concernées sans préavis quant aux changements soudains, preuve d'un amateurisme manifeste des équipes en place », complète-t-elle.

La réduction de la part collective du Pass Culture a déclenché une vague d'inquiétudes parmi les auteurs, assure la juriste, « avec des structures quasi-bénévoles, comme la nôtre, qui doivent gérer le service après-vente ».

Cette dernière lie par ailleurs ce brusque gel de la part collective du pass Culture, avec l'abaissement récent du seuil de franchise en base de TVA, passé de 25.000 €, permis par l’article 10 du PLF 2025 : « Cela impacte directement les auteurs dont les prestations verront une hausse de TVA, passant de 10 à 20 %. Ce changement affecte notamment les auteurs impliqués dans le Pass Culture, avec une distinction désormais nette entre ceux qui se situent en dessous et au-dessus de ce nouveau seuil. »

« Une décision précipitée intenable »

Plus généralement, malgré les justifications du ministère, la grogne est réelle tant dans les milieux éducatifs que culturels, dénonçant, là-encore, une décision brutale et un manque d’anticipation. « On ne peut pas du jour au lendemain arrêter un dispositif. C’est une très mauvaise nouvelle », a réagi, par exemple, Ghislain Gauthier, secrétaire général de la FNSAC CGT, soulignant que « la part collective du pass Culture permet à de nombreux artistes et acteurs culturels de travailler ».

Une manifestation a d’ailleurs eu lieu le 3 février après-midi, devant l’Assemblée nationale, rassemblant une quarantaine de personnes « contre le gel brutal du pass Culture ». « Tout ce qui était en cours de tractations est annulé », déplore de son côté David Ruellan, élu au Synavi (Syndicat national des arts vivants).

Plusieurs syndicats d’enseignants et de chefs d’établissements voient dans cette décision une entrave à l’accès des élèves aux projets artistiques et culturels. La CGT Educ’action parle d’« une attaque surprise sur la culture », tandis que la CFDT Éducation a fustigé « une décision précipitée intenable ». Le Snes-FSU, premier syndicat des enseignants du second degré, a regretté que cette suspension entraîne « de multiples projets suspendus au mépris du travail des personnels et de l’ambition d’ouverture culturelle de l’école ».

Côté parents d’élèves, la FCPE a appelé à « ne pas sacrifier l’accès des jeunes à la culture », tandis que la Peep a demandé au gouvernement de « revenir » sur cette décision.

Cette restriction budgétaire s'inscrit dans un contexte de difficultés financières pour l'État, sous la direction du gouvernement Bayrou, qui s'efforce de limiter les dépenses publiques. « Dans une situation budgétaire inédite, le ministère de l’Éducation nationale doit maintenir strictement le budget alloué à la part collective du pass Culture », avait indiqué la SAS Pass Culture.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com