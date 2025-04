Rendez-vous BD 2025 : Amiens célèbre le 9e art sur trois week-ends

Sous la houlette de sa nouvelle directrice, Sophie Mille, l’événement entend conjuguer continuité et renouveau, avec une programmation éclectique fidèle à l’esprit convivial qui a fait son succès. « On ne veut pas de ligne directrice, on fonctionne par coups de cœur », confie Sophie Mille, nommée l’an dernier à la tête du festival après quatre ans en tant que coordinatrice. Venue du spectacle vivant, elle apporte un regard neuf tout en s’inscrivant dans la continuité de ses prédécesseurs.

La ligne éditoriale du festival repose avant tout sur la passion et l’éclectisme : chaque membre de l’équipe artistique propose ses auteurs « coup de cœur », sans s’imposer de thème fédérateur. Un comité d’une quinzaine de passionnés — salariés et bénévoles — se réunit ainsi toute l’année pour sélectionner les invités et concevoir les expositions, en toute indépendance vis-à-vis des éditeurs. « Tous les pans de la BD sont représentés. C’est ce qui crée notre diversité, notre force », souligne la directrice à propos d’une programmation qui mêle BD grand public, œuvres pointues, bande dessinée jeunesse, indépendants et manga.

Cette diversité, revendiquée comme une richesse, vise à s’adresser à tous les publics, des lecteurs aguerris aux néophytes.

« Je veux être vigilante sur la place des autrices », insiste Sophie Mille, qui s’est donné pour mission de mettre en lumière les créatrices de bande dessinée. Consciente qu’il est encore plus difficile pour une autrice de se rendre disponible pour les festivals — en raison, souvent, de contraintes familiales —, elle souhaite faciliter leur venue et leur visibilité à Amiens.

L’ensemble de la cellule artistique s’est emparé de ce sujet afin que plus de femmes auteures soient invitées et se sentent pleinement à l’aise sur le festival. Parallèlement, la nouvelle directrice tient à ouvrir le champ des découvertes : « Les programmateurs ne demandent qu’à sortir de leur zone de confort, et ça, c’est très chouette », affirme-t‑elle, évoquant notamment l’essor de la bande dessinée indépendante, qu’elle souhaite soutenir davantage tout au long de l’année.

Une affiche japonaise et un programme XXL

L’édition 2025 marquera d’emblée les esprits avec un invité d’honneur de prestige. Le mangaka japonais Naoki Urasawa, auteur légendaire de Monster et 20 th Century Boys, sera présent à Amiens pour le week-end d’ouverture les 7 et 8 juin. Le festival a confié à ce maître du manga la création de son affiche officielle, qui sera dévoilée en avant-première le 1er avril.

La venue d’Urasawa, rarissime en France, illustre l’ambition internationale du rendez-vous amiénois et son attrait pour la bande dessinée sous toutes ses formes. D’autres grands noms du neuvième art, français comme étrangers, sont également annoncés, promettant de belles rencontres pour le public.

Comme chaque année, le programme s’annonce riche et varié. Expositions immersives, ateliers pratiques, conférences, projections et séances de dédicaces permettront aux visiteurs d’explorer l’univers de la BD dans toute sa diversité. Les plus jeunes ne sont pas oubliés : un espace dédié au jeune public proposera lectures, animations et initiations au dessin, tandis que des journées scolaires en amont du festival inviteront des centaines d’élèves de la région à rencontrer des auteurs en milieu scolaire et à découvrir le festival en avant-première.

Le festival investira également la ville au-delà de la Halle Freyssinet grâce à une programmation « hors les murs » : plusieurs expositions et animations seront organisées chez des partenaires culturels d’Amiens (bibliothèques, Maison de la Culture…), prolongeant la fête de la BD sur tout le territoire local. À noter également, le lancement d’un concours régional de bande dessinée à destination des talents amateurs – une tradition portée par l’association organisatrice On a Marché sur la Bulle. Pour l’édition 2025, c’est l’autrice Coline Hégron qui signe l’affiche officielle de ce concours, symbole de l’attention portée aux jeunes créateurs émergents.

Un festival ancré dans la convivialité et l’avenir

Né il y a près de trente ans, le festival amiénois a su grandir en restant convivial et familial. La Halle Freyssinet, vaste espace industriel réinvesti par la BD depuis 2018, est devenue le terrain de jeu favori de l’événement.

On y circulera librement au milieu des stands d’expositions et d’animations, sans l’agitation commerciale d’un salon classique – ici, aucun stand éditeur, le festival privilégie le contact direct entre auteurs et public. Cette atmosphère particulière, plus proche d’une fête culturelle que d’une foire, fait partie de l’ADN des Rendez-vous d’Amiens.

Ajoutons que l’accès est totalement gratuit, un choix assumé pour ouvrir grand les portes au plus grand nombre. « Pas besoin d’être un expert pour apprécier le festival », aime à rappeler Sophie Mille, soulignant que la curiosité suffit pour se laisser captiver : scénographies soignées, médiateurs à l’écoute et univers variés offrent aux novices toutes les clés pour découvrir de nouvelles œuvres, tandis que les passionnés y trouvent également leur compte.

Après avoir expérimenté un format étalé sur quatre week-ends l’an dernier, les Rendez-vous reviennent à un rythme concentré sur trois week-ends en 2025, avec deux temps forts conviviaux : l’ouverture les 7-8 juin, puis la clôture les 21-22 juin, où d’autres auteurs de premier plan viendront à la rencontre du public amiénois.

Entre ces deux temps forts, la Halle sera ouverte en mode musée les 14-15 juin, laissant aux visiteurs le loisir de parcourir les expositions à leur rythme. Cette alternance entre moments d’effervescence et temps plus calmes témoigne de la volonté d’équilibrer le pointu et le populaire, de satisfaire autant le lecteur curieux en quête de nouveautés que le fan venu faire dédicacer sa série préférée.

« On ne va pas se reposer sur nos acquis », promet enfin Sophie Mille, qui voit dans chaque édition une opportunité de se réinventer. D’ailleurs, un grand projet se profile à l’horizon : le festival devrait quitter la Halle Freyssinet d’ici quelques années pour investir un nouveau lieu dédié à la création visuelle, preuve qu’il est en perpétuel mouvement.

En attendant, la directrice et son équipe préparent activement ce 29e chapitre de l’histoire du festival. Rendez-vous est pris en juin à Amiens pour écrire, aux côtés des auteurs et du public, une nouvelle page de cette aventure culturelle — sans connaître encore toutes les surprises que les prochains chapitres nous réservent.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com