Découvrez les métiers du patrimoine à l’École des Chartes

Vous envisagez une carrière d’historien, en travaillant au plus près des collections et des publics ? Vous aspirez à devenir conservateur du patrimoine ou des bibliothèques ? Vous vous intéressez aux métiers du numérique appliqués à la diffusion du patrimoine culturel ? Cette journée sera l’occasion d’en apprendre davantage sur les métiers préparés par l’École et sur les diplômes qu’elle délivre : diplôme d’archiviste paléographe, masters, doctorat.

L’équipe pédagogique sera présente pour répondre à toutes vos questions sur le concours d’entrée, la préparation des épreuves et le contenu des formations.

Programme

12h30-18h : accueil et permanence (hall)

Diplôme d’archiviste paléographe

Masters « Technologies numériques appliquées à l’histoire » et « Humanités numériques » (avec la présence de l’Ademec, l’Association des diplômés et des étudiants des masters)

Diplôme universitaire « Histoire des familles et généalogie »

13h-17h30 : conférences sur les métiers de la conservation (salle Delisle)

Chaque conférence durera 30 minutes et sera suivie d’un temps de questions/réponses.

13h : introduction de Michelle Bubenicek, directrice de l’École nationale des chartes - PSL

13h30 : conférence de Marc Smith, professeur de paléographie à l’École

14h30 : le métier de conservateur du patrimoine, spécialité archives, par Romain Le Gendre (prom. 2010), responsable du Département du Minutier central des notaires de Paris

15h30 : le métier de conservateur des bibliothèques, par Elsa Courbin (prom. 2010), responsable du Pôle ESSOR (Édition scientifique et science ouverte pour la recherche) de l’Université de Haute-Alsace

16h30 : le métier de conservateur de musée, par Caroline Vrand (prom. 2010), conservatrice du patrimoine au musée du Louvre

Crédits photo : Hadonos (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com