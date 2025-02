Un nouveau rejeton bien charpenté dans le panthéon des dieux grecs

Pas de chance, vraiment. On a beau avoir un papa divin et colérique — voire belliqueux... — l’existence ne promet en rien un long fleuve tranquille. Surtout quand ledit géniteur s’est fait rouler dans la farine par l’un de ses frères, tout aussi divin, mais plus taquin. Apollon, facétieux, humilia son frangin Arès, en lui mettant entre les bras une paysanne, qu’il avait grimée en reine déchue, mais assurément femme de haute lignée.

Il n’en était rien, évidemment. Et la progéniture née de ses entrailles partait mal dans la vie. Rageur — il le tient de son daron, évidemment — il défia le Dieu des Dieux, peu enclin à s’en laisser conter par les gamins que ses frères et sœurs essaiment au milieu des mortels.

Conclusion, Zeus abattit une malédiction sur le brave Daemon, qui le condamne à se transformer progressivement en statue de marbre — à moins qu’il ne parvienne à susciter la gratitude des humains. Zeus est jaloux, mais pas chien. Accompagné d’Eugenios, un jeune poète, et de son fidèle chien Diomède, Daemon entreprend une quête de rédemption semée d’embûches.

Ce premier tome se distingue par sa manière de renverser les codes de l'épopée mythologique. Daemon n'est pas un héros aspirant à la grandeur, mais un être agressif et bagarreur, en proie à une colère constante. Le récit explore des thématiques telles que la quête de sens, la rédemption et la difficulté d'aider autrui. L'intrigue, bien construite, évite les clichés du genre tout en offrant une narration captivante.

Alors oui, y’a du biceps, du torse velu (encore que pas trop) et du muscle saillant avec une coupe de cheveux qui ressemble à des dreadlocks, pour un style demi-dieu gigantesque – Daemon passe difficilement inaperçu. Mais heureusement, y’a de l’humour, et des sourires en coin qui rendent l’ensemble très plaisant.

Y’a aussi de la grosse bestiole, type bébé hydre à trois têtes et haleine fétide – mais reprocherait-on à la petite-descendance de Typhone et Echidna, peu connu pour leur hygiène bucco-dentaire, d’avoir donné vie à une bestiole ignorant tout de la brosse à dents ? On trouve aussi des centaures, pas vraiment faméliques, ainsi qu’un monastère dédié au culte d’Apollon (tiens donc…), avec des vierges prophétesses, ou presque.

Graphiquement, l'album est une réussite. Le dessin de Ronan Toulhoat, bien que classique, est efficace et sert parfaitement le propos. Les scènes d'action sont dynamiques, et les expressions des personnages traduisent avec justesse leurs émotions. Les couleurs de Yoann Guillo apportent une atmosphère immersive, renforçant l'ambiance antique du récit.

Les Vierges de Thessalie est une prometteuse entrée en matière pour cet univers mythologique respecté, certes, mais chahuté, un peu. L'alliance entre le scénario captivant de Vincent Brugeas, les illustrations dynamiques de Ronan Toulhoat et les couleurs immersives de Yoann Guillo offre une lecture engageante.

Les amateurs y trouveront largement de quoi attendre les prochains tomes...

Par Nicolas Gary

