Architecte de formation, l'auteur Adrian Snodgrass est mort

Architecte de formation, Adrian Snodgrass a vécu longtemps en Inde et à Ceylan où il étudia le sanskrit ainsi que la doctrine et le rituel hindous. Il exerça ensuite au Japon durant sept ans où il étudia les doctrines et le rituel du Jodoshin et le bouddhisme des écoles Shingon.

Puis, il vécut deux années à Hong Kong et autant en Indonésie où il prépara de nombreux documentaires sur l’art et l’architecture aussi bien de la tradition hindoue que bouddhiste ainsi que sur les populations locales. Il revint en Australie en 1976 où il enseigna à l'Université de Sidney et eut une riche activité universitaire et culturelle. C'est là où il est décédé la semaine dernière.

Ses études constituent une somme sans équivalent pour la compréhension des données traditionnelles orientales. Quiconque est passionné par l’œuvre de René Guénon, de Coomaraswamy ou de Mircea Eliade le sera tout autant par ses écrits. Inédits en français, excepté Architecture, temps et éternité, tous seraient à mentionner, du Symbolism of the Stûpâ à son Matrix and Diamond World Mandalas in Shingon Buddhism.

On terminera en citant son épouse, Judith, « il avait 93 ans et aura mené une vie extraordinaire ». Il est de ceux dont le vide qu'ils laissent sur le plan intellectuel est rarement rempli.

À LIRE - Décès de l'écrivain Henri-Frédéric Blanc : “L'Overlittérature est veuve.”

NdR : Les éditions i ont publié Architecture, temps et éternité en août 2020, et Architecture hindoue et bouddhiste - Temps et éternité en mars 2023, tous deux traduits par Patrick Marcelot.

Photographie : Adrian Snodgrass (éditions i)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com