Spleen au lavomatic : voyage initiatique au coeur de la laverie parisienne

On hésite entre le roman d’apprentissage et le roman initiatique, c’est sans doute un peu des deux à la fois. En tout cas, ce texte n’est pas très loin du roman philosophique, et encore moins de la fable métaphysique. Parfaitement écrit, avec une narration très maîtrisée où l’humour et les bons jeux de mots ne sont jamais absents, Spleen au lavomatic nous entraîne en vérité dans les méandres de l’âme humaine. Avec bonheur, on retrouve Baudelaire, Balzac, Le Clézio et autres poètes antiques et classiques que l’auteur convoque pour appuyer ses métaphores.

Émilien Dorval est un trentenaire assez banal à qui il arrive des choses peu communes au sein de la Laverie 66, située passage Lhomme à Paris. Écrivain en herbe, pigiste débutant pour une revue qui fait appel à ses services, il perd son manuscrit au pressing après s’être assoupi de façon hasardeuse. Précédé d’un Caddie, il effectue régulièrement de nombreux passages dans ce lieu de vie qui lui est familier.

Émilien y fera des rencontres toutes plus cocasses les unes que les autres (le Métronome, le Cruciverbiste, Fleur de bitume…) et chacun de ses passages dans ce lieu de vie permettra à Valère-Marie Marchand de préciser toujours plus de détails. Parallèlement, à trop regarder le hublot du lave-linge numéro 6, notre héros se sentira atteint d’un trouble aussi peu banal que les méditations qui lui octroient toujours plus de réminiscences : la synesthésie.

Combien de vies et de souvenirs défilent au travers d’un hublot ? Émilien subit un essorage sensoriel qui verse du côté du fantastique. Du moment où il croit voir à deux reprises quelqu’un qui lui ressemble trait pour trait, on comprend que l’auteur tend à développer son propos principal sur le dédoublement. À partir de mirages, de troubles de la vue, de vertiges immatériels et de dérèglements notamment olfactifs, qui le voient pris dans la gangue du temps et de l’apparence, Émilien reconnaît Narcisse.

J’ai souvent pensé aux Choses de Perec, à Edgar Allan Poe par une certaine étrangeté contenue et à cette chanson de William Sheller : « Un endroit pour vivre ». Valère-Marie Marchand excelle dans les détails et les énumérations toutes plus fines les unes que les autres.

Elle fait de cette laverie un endroit pour vivre. Elle réinvente merveilleusement ce lieu de passage, le transforme en un endroit génial où tout se passerait à pas lents, où tout serait luxe, calme et volupté, où le temps s’arrêterait. Valère-Marie Marchand ressemble à un peintre : un portraitiste surdoué mettant en relief nos modes de vie contemporaine. Nos tics et nos tocs aussi.

Sa palette de couleurs semble inépuisable et toujours renouvelée. Son étude de la ville, du huis clos, du tourbillon existentiel et multi sensoriel est d’une immense volupté. Elle transforme ces lave-linge et leurs hublots en objets qui ont une âme. Des analogies sur ce que peut représenter le tissu par rapport à la peau, jusqu’à cette étude pointilleuse de la traversée du miroir, l’auteur vise absolument juste et on ne se lasse pas de replonger avec elle dans les œuvres littéraires nommées, que l’on redécouvre.

Spleen au lavomatic est un livre indispensable à lire, une œuvre intellectuelle bienfaisante à part entière. Une invitation au voyage. Un grand bain littéraire.

« Ces incursions du côté de la métaphysique et des sciences occultes lui révélaient un autre visage de Balzac, moins attendu, moins sûr de son art, moins dévoré par le désir de réussi à tout prix. D’après ce qu’il imaginait, le brouillon de cette vie aurait dû être, l’heure des Illusions perdues, un peu à l’image de cet exemplaire à l’encre balbutiante. Son côté mal imprimé, mal relié, pour tout dire, un rien périmé lui paraissait sympathique en diable. Il y voyait là de l’aimablement bricolé, du copié-collé joyeusement hors circuit, du savoureusement suranné, dont il s’empressait de recopier des bribes éparses. La Théorie de la démarche regorgeait de phrases clefs et de formules apéritives à citer en toutes circonstances. »

« Malheureusement, ses troubles le reprirent. Il voulut lire un journal qui traînait là, mais ses phrases avaient un goût désagréable, et une forte saveur de page imprimée lui donna la nausée. Son odorat, son ouïe, sa vue et son sens du toucher en furent tout déphasés ? Pire encore, il émanait de lui un parfum de résine et de gomme arabique dont il ne parvenait pas à se défaire. »

Par Laurence Biava

Contact : laurence.biava@cegetel.net