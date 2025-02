Une victime présumée de Neil Gaiman porte plainte

Depuis le mois de juillet 2024 et les détails avancés par le média britannique Tortoise, les révélations contre Neil Gaiman se succèdent : plusieurs femmes l'accusent de « violences sexuelles » et de pratiques sexuelles liées à la soumission et à la domination (BDSM) qui auraient été pratiquées sans leur consentement. En janvier dernier, l'auteur a démenti des relations non consensuelles, en reconnaissant avoir été « négligent envers les sentiments et les cœurs des autres ».

Scarlett Pavlovich, une des femmes ayant témoigné contre l'auteur dans le cadre des podcasts réalisés par le média Tortoise, a porté plainte contre l'auteur, mais aussi contre son ex-épouse, Amanda Palmer, aux États-Unis.

La procédure, ouverte auprès de plusieurs tribunaux fédéraux, dans les États du Wisconsin, du Massachusetts et de New York, porte sur des faits qui se seraient déroulés en 2022, en Nouvelle-Zélande, dans une résidence de Neil Gaiman. La plainte de Scarlett Pavlovich accuse ce dernier de « viol », « coercition » et « trafic d'être humain », tandis que son ex-épouse est citée pour l'avoir « présentée et mise à disposition » de l'auteur. Amanda Palmer et Neil Gaiman ont entamé une procédure de divorce en novembre 2022.

D'après la plaignante, sa route aurait croisé celle d'Amanda Palmer en 2020, à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Alors âgée de 22 ans, Scarlett Pavlovich était sans domicile fixe et vivait sur une plage : Palmer l'aurait invitée au domicile du couple, après avoir sympathisé, avant de lui confier quelques tâches ménagères, puis la garde de leurs enfants.

Une première agression sexuelle aurait eu lieu la nuit même de la rencontre entre Scarlett Pavlovich et Neil Gaiman, en février 2022. Auprès de Tortoise, en juillet 2024 et alors simplement désignée par son prénom, la victime présumée avait évoqué des faits qui se seraient déroulés dans la baignoire du domicile.

Au moment de ce témoignage, Gaiman avait affirmé les actes, ce soir-là, se seraient limités à « des câlins » et « des embrassades », et qu'une relation sexuelle consentante aurait démarré, poursuivie pendant les trois semaines suivantes, et circonscrite à des pénétrations digitales. Scarlett Pavlovich évoquait pour sa part « des pénétrations sexuelles violentes et dégradantes ».

Un agresseur en série ?

La plainte de Scarlett Pavlovich vient alimenter l'hypothèse d'agressions multiples qu'aurait commises Neil Gaiman à l'encontre de plusieurs femmes. En effet, la plaignante mentionne une conversation avec Amanda Palmer au cours de laquelle elle aurait évoqué le comportement de Gaiman, en précisant qu'une douzaine de femmes lui auraient signalé des faits similaires.

Néanmoins, d'après Pavlovich, les agressions se seraient poursuivies, à la fois en raison de sa situation précaire, mais aussi parce que Gaiman aurait évoqué, en échange, une aide pour la carrière littéraire de sa victime présumée. Finalement, Pavlovich aurait évoqué de pensées suicidaires auprès d'Amanda Palmer, ce qui aurait éloigné le couple. Celui-ci aurait toutefois versé de l'argent à la jeune femme, pour d'autres services et pour l'aider à payer son loyer.

Assurant que Palmer était pleinement consciente des agissements de son ex-époux et des risques encourus, Scarlett Pavlovich les accuse tous deux de « trafic d'être humain », et réclame 7 millions $ de dommages et intérêts.

Le récit de Pavlovich rappelle celui de Caroline Wallner, recueilli par Tortoise, dans lequel elle évoquait une situation similaire. Logée depuis 2014 au sein d'une maison comprise dans une propriété de Gaiman, à Woodstock, dans l'État de New York, elle travaillait pour le couple, ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins et au loyer de son logement.

À partir de 2017, Gaiman lui aurait réclamé des faveurs sexuelles, alors qu'elle se trouvait dans une situation plus précaire, après un divorce. « Il me disait : “On va avoir besoin de récupérer la maison”. Et je me souviens avoir répondu, parlons en avant. On peut trouver une solution. C'est alors qu'il est simplement venu dans mon studio en me demandant de lui faire une fellation », avait-elle raconté.

Scarlett Pavlovich a porté plainte auprès du tribunal du Wisconsin, État où réside Gaiman, et du Massachusetts et de New York, ne pouvant déterminer dans lequel de ces deux territoires vivait Palmer. La victime présumée avait déjà porté plainte en Nouvelle-Zélande, mais la procédure a été classée sans suite, parce que « Palmer avait refusé de parler [aux autorités] », assurait Pavlovich, rappelle The Guardian.

Photographie : Neil Gaiman et son ex-femme Amanda Palmer, en 2011, à Vienne, en Autriche (Manfred Werner - Tsui, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com