Le Prix Tournesol 2025 salue Ce que je sais de Rokia

Le 29e Prix Tournesol de la meilleure BD écolo de l’année a été décerné à Ce que je sais de Rokia, de Quitterie Simon et Francesca Vartuli, paru en février 2024 aux éditions Futuropolis. Le titre a été distingué pour « ses qualités narratives et graphiques, et pour son engagement dans les valeurs de l’écologie politique », comme le veut la ligne directrice de la récompense.

Marion décide d'accueillir sous son toit où elle vit avec Julien, son compagnon et Lou, leur dernière fille, une jeune migrante. Une association la met en relation avec Rokia, 19 ans, originaire du Libéria, passée par la Lybie puis l'Italie. Rokia, mutique avec ses hôtes, discute la nuit avec des inconnus, disparait dans la ville, se voile soudainement... L'enthousiasme de Marion laisse bientôt place aux incompréhensions, aux doutes...

« Ses hésitations entre deux cultures, qui heurtent parfois ses hébergeurs pourtant bienveillants sont le prétexte pour un récit structuré autour de la condition des migrants dans notre pays (l’histoire se déroule notamment à La Rochelle) », a indiqué le jury de la récompense.

« Les dispositifs français de rejet des étrangers, du moins ceux issus de certaines zones du monde, parfaitement décrits dans leur horreur, entretiennent le suspense sur le sort de Rokia jusqu’au bout. Une phrase pourrait résumer le scénario : “La diversité ça ne se gère pas, ça s’accueille… en faisant preuve de créativité.” »

Le jury de la récompense, présidé par le directeur de Greenpeace, Jean-François Julliard, réunissait les lauréats de l’an dernier, Tristan Thil et Claire Malary, le critique de BD Gilles Ciment, le bédéaste Ludovic Debeurme, Marianne Pierre, à la fois représentante de l’association Laisse Béton Honfleur et collaboratrice de 64_page, et l’ancienne sénatrice et présidente de la région Nord-Pas de Calais Marie-Christine Blandin (représentante des Écologistes de Poitou-Charentes).

Le titre faisait face à Horizons climatiques, de Xavier Henrion et Iris-Amata Dion (Glénat) ; Retour à Tomioka, de Michael Crouzat et Laurent Galandon (Jungle), et Verts, de Marion Besançon et Patrick Lacan (Rue de Sèvres).

Par Antoine Oury

