Ancienne éditrice chez Madrigall, Fleur d'Harcourt nommée conseillère livre de Rachida Dati

Depuis ce lundi 3 février, le ministère de la Culture s'est doté d'une nouvelle conseillère chargée du livre, de la lecture, de la langue française et des langues de France. Fleur d'Harcourt rejoint ainsi le cabinet de Rachida Dati.

Pour rappel, celui-ci est dirigé par Gaëtan Bruel, l'ex-directeur de la Villa Albertine, lieu de résidence new-yorkais ouvert en 2021, qui accompagne la ministre de la Culture depuis janvier 2024. Emmanuel Baffour, pour sa part, est le chef de cabinet de Rachida Dati.

Ce cabinet compte les membres suivants :

Romain Pagès, directeur adjoint de cabinet, en charge de l'audiovisuel et de la presse

Delphine Christophe, directrice adjointe de cabinet en charge du patrimoine, de l'architecture et des territoires

Maxence Forquès, chef adjoint de cabinet

Emmanuelle Dauvergne, conseillère spéciale

Emma Buttin, conseillère spectacle vivant, arts visuels, design, mode, métiers d'art

Lucie Carette, conseillère cinéma, jeu vidéo, industries culturelles, numérique et intelligence artificielle

Cyrielle Convers, conseillère parlementaire

Henri de Rohan-Csermak, conseiller éducation artistique, enseignement supérieur et démocratie culturelle

Yanis Tabyaoui-Thibert, conseiller presse et communication

Hubert Tardy-Joubert, conseiller diplomatique

Maxime Triquenaux, conseiller transition écologique et discours

Benjamin Morel, conseiller social, budget, fiscalité, investissements et mécénat

S'y ajoute donc Fleur d'Harcourt en tant que conseillère livre, lecture, langue française et langues de France. Venue du privé, et plus spécifiquement de l'édition, Fleur d'Harcourt assume aujourd'hui un travail de conseil en développement, après avoir été directrice éditoriale des éditions Autrement (Madrigall) entre 2018 et 2022.

Auparavant, elle fut directrice éditoriale au sein du département Savoir de Flammarion, en charge des collections GF, Étonnants classiques et Librio.

L'arrêté du 29 janvier 2025 annonçant sa nomination peut être consulté à cette adresse.

