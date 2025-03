Gabrielle, jeune femme engagée dans la lutte abolitionniste, infiltre l’émission Noblesse Oblige, vitrine d’une monarchie qui se donne en spectacle. Sa mission : percer les secrets du pouvoir et venger celles qui, avant elle, ont payé le prix du silence. Mais derrière les dorures et le faste, elle découvre un système corrompu jusqu’à la moelle, où la téléréalité masque une violence insoutenable.

Piégée dans un engrenage qui la dépasse, elle devient le pion d’un jeu cruel, contrainte de naviguer entre manipulations, trahisons et jeux d’influence.

Dans ce second tome, qui suit Noblesse oblige, la tension atteint son paroxysme. Gabrielle, désormais à la tête du royaume après la mort de Louis XXII, doit affronter une noblesse hostile et un peuple sous emprise médiatique. Entre menaces politiques et luttes de pouvoir, elle doit décider jusqu’où elle est prête à aller pour faire triompher ses idéaux.

Avec une écriture incisive et un rythme haletant, Maiwenn Alix tisse un récit palpitant où chaque décision peut faire basculer l’histoire. Liberté Oblige est bien plus qu’une dystopie : c’est une réflexion glaçante sur le contrôle, l’image et la liberté, un roman qui ne laisse aucun répit et dont l’écho résonne bien au-delà de la dernière page.

Par Victor De Sepausy

