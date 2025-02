L’État-nation en échec : place aux solidarités transnationales

Face à l’essoufflement des cadres étatiques et aux ravages du néolibéralisme, les auteurs esquissent un modèle politique fondé sur l’autogouvernement collectif. Loin d’une utopie désincarnée, leur approche s’ancre dans les expériences concrètes menées par des mouvements autochtones, écologistes, féministes et syndicaux à travers le monde.

En déconstruisant les illusions d’un internationalisme centré sur les États, Dardot et Laval appellent à repenser la démocratie depuis les territoires, en s’appuyant sur les initiatives locales et les résistances émergentes.

L’essai interroge la souveraineté et ses limites, soulignant que les solutions viendront moins des sommets du pouvoir que des pratiques quotidiennes et des formes alternatives d’organisation. À travers une analyse rigoureuse et un engagement intellectuel fort, Instituer les mondes ouvre une voie vers une réinvention du politique, plaçant les communs au cœur des transformations à venir.

Un ouvrage dense et stimulant qui interroge nos cadres de pensée et invite à envisager un autre avenir, plus démocratique et solidaire.

Par Victor De Sepausy

