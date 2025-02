Un salon pour les 130 ans de La Librairie Saint-Pierre

Les librairies ne se limitent pas à la vente de livres ; elles sont des lieux de rencontre où la culture s’épanouit et où l’imaginaire se nourrit. C’est donc tout naturellement qu’un événement d’envergure a été imaginé pour célébrer cet anniversaire et honorer son rôle essentiel.

Amandine Ardouin, ancienne élève du lycée Saint-Vincent, entretient un attachement particulier à cette librairie qui a accompagné son parcours et renforcé sa passion pour la littérature. Désireuse de lui rendre hommage, elle s’engage aux côtés de professeurs et d’élèves dans des projets pédagogiques qui mettront en lumière l’histoire de la librairie et valoriseront les talents émergents.

Les auteurs présents lors de l'événement sont : Pierre Assouline, Emma Becker, Adèle Bréau, Zoé Brisby, Estelle Sarah Bulle, Sandrine Collette, Sophie de Baere, Annie Degroote, Nicolas d’Estienne d’Orves, Emilie Desvaux, les Éditions Deboti, Sophie Galabru, Mahir Guven, Alexandra Koszelyk, Alexandra Lapierre, Georgia Makhlouf, Véronique Olmi, Laura Poggioli, Thomas B. Reverdy, Paul Richardot, Monica Sabolo et Sylvie Yvert.

Le lycée Saint-Vincent de Senlis, a été autrefois une abbaye fondée par Anne de Kiev. Traversant les siècles, son atmosphère singulière et son cadre exceptionnel en ont fait un décor prisé par de nombreux cinéastes.

Le programme :

Vendredi 7 mars à 20h30 : cinéma de Senlis

Sémiramis est française, chrétienne d’Orient et issue de la communauté assyro-chaldéenne. Installée dans le Val-d’Oise, cette communauté, originaire de Turquie et d’Irak, vit en France depuis les années 1980, préservant ses traditions à travers les mariages, les messes, et les repas de famille. Pourtant, le poids de l’exil et des persécutions vécues par ses parents sous la dictature turque et les attaques de Daech a marqué son histoire personnelle.

Alors que les anciens disparaissent, emportant avec eux une culture vieille de 6000 ans, Sémiramis s’interroge : comment préserver cet héritage assyrien, profondément enraciné dans la Mésopotamie, et réparer les fractures de l’exil ? Faut-il envisager un retour vers les terres d’origine, où la paix semble revenue ? Peut-on réellement reconstruire une vie après des décennies de conflits et d’incertitudes ?

Ce documentaire, à mi-chemin entre le portrait intime et le road-movie, suit Sémiramis et sa famille dans un voyage qui les mène de Sarcelles à Erbil. Ce périple questionne leur avenir en France, mais aussi celui de leur communauté au Moyen-Orient, face aux défis de l’identité, de la transmission et de la mémoire collective.

Rencontre après la projection avec l’équipe du film, ainsi que Mahir Guven, auteur, qui présentera son dernier roman, un hommage à Istanbul et à la richesse des identités croisées

Samedi 8 mars de 14h à 19h

20 auteurs seront présents en dédicace et de nombreuses conférences sont programmées

15h00 Table ronde HISTOIRES DE FEMMES avec Alexandra LAPIERRE, Adèle BREEAU, Sophie DE BAERE – Animée par Aurianne THOMAS.

16h00 Rencontre avec Sandrine COLLETTE

Prix Goncourt des Lycéens 2024 - Animée par la classe HLP d’Emmanuelle ZBYNOVSKY

16H30 Table ronde LE SOUVENIR, UN PARFUM DE NOSTALGIE AVEC PAUL RICHARDOT, Sophie GALABRU, Thomas B REVERDY - Animée par Virginie HOUGRON



17h30 Rencontre avec Pierre ASSOULINE autour de son dernier roman L’ANNONCE -

Animée par Emmanuelle ZBYNOVSKY

Dimanche 9 mars 15h/18h

Venez vivre une après-midi enchantée au cœur de l'ère Regency !

Le dimanche 9 mars, de 15h à 18 h, préparez-vous à plonger dans l'univers glamour de Bridgerton.

Enfilez votre plus belle tenue et laissez-vous emporter par la magie d'un bal où musique envoûtante, danses élégantes et théâtre captivant se mêlent pour votre plus grand plaisir.

Savourez un délicieux goûter anglais et découvrez de nombreuses surprises tout au long de cet événement inoubliable. Ne manquez pas cette occasion de briller sous les chandeliers et de vivre une expérience digne des salons londoniens !

L’inscription est gratuite, cependant, cet évènement a rencontré un succès inattendu car Le Bal Bridgerton est d’ores et déjà complet !

Crédits photo : Sous les pavés, les livres

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com