Pass Culture : un gel budgétaire brutal qui met les auteurs en péril

La Charte prend acte du gel brutal du budget de la part collective du pass Culture de fin janvier à fin juin 2025, et de la manière inappropriée avec laquelle l’information est parvenue aux autrices et auteurs.

Les établissements scolaires ont reçu, jeudi 30 janvier après-midi un email, émanant de leur académie, concernant la part collective du pass Culture. L’objectif était de prévenir l'équipe enseignante que le budget sera plafonné à 50 millions d'euros jusque fin juin et que 40 millions avaient d'ores et déjà été engagés (dans des rencontres déjà réalisées ou réservées et validées par les établissements scolaires).

Pour rappel, le budget global de 2025 est de 72 millions d'euros alors qu’il était de 97 millions d'euros en 2024. Par conséquent, les enseignant·es ont demandé aux autrices et aux auteurs de déposer au plus vite, sur Adage, l'offre correspondant au projet qu’ils et elles étaient en train de construire ensemble.

Les auteur·ices se sont donc, une nouvelle fois, mobilisé·es dans l'urgence, pour tenter de déposer leurs offres et essayer de sauver une partie de leurs interventions et de leurs revenus. En outre, l'intervention de l'auteur·ice devait être complétée par celle du·de la référent·e culture et le·la chef·fe d'établissement... Autant d'étapes qui rendaient la validation d'une offre incertaine voire miraculeuse.

En moins de 24 heures, Adage était totalement saturée avant d'être définitivement fermée. Le plafond des dépenses était atteint et les réservations suspendues. Les propositions en attente seront automatiquement annulées.

Que dire de cette méthode irrespectueuse des artistes, des établissements scolaires et des élèves ?

Le pass Culture et les académies scolaires confirment qu’il restera 22 millions d’euros pour la période de septembre à décembre 2025 et que le dépôt des offres sera à nouveau disponible en septembre.

Cette décision, brutale et révoltante, intervient dans un contexte d’instabilité politique et de blocage du vote du budget 2025. La Culture n’est pas épargnée.

La Charte alerte régulièrement les pouvoirs publics des conséquences désastreuses des coupes budgétaires publiques sur la population des artistes-auteurs et autrices déjà fortement précarisée. La part des revenus artistiques accessoires est une variante importante dans leur rémunération globale. Ce gel les en coupe directement.

Face à cette précarité alarmante, la Charte, avec d’autres organisations syndicales, porte auprès des pouvoirs publics et du législateur des propositions d’amélioration sociale comme l'instauration d'un revenu de remplacement pour les artistes-auteurs et autrices temporairement privés de ressources, et l’annulation de la réforme sur la conditionnalité du RSA.

La dynamique collective et militante auprès des représentant·es politiques reste un outil nécessaire à la négociation de conquis sociaux. On compte sur vous pour alerter vos député·es et sénateur·ices.

La Charte reste en alerte et communiquera lorsqu’elle aura d'autres informations à apporter.

