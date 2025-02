Agnès Martin-Lugand : l’écriture, “une perpétuelle réinvention

« Chaque roman est une page blanche, mais j’arrive à l’écriture avec tout le bagage de mes précédentes aventures littéraires. Avec La Déraison, j’ai eu l’impression d’avoir trouvé une forme d’écriture que je recherchais depuis longtemps, d’être à ma place, au bon endroit, au bon moment. Et pourtant, L’Homme aux mille détours a été totalement différent. Aujourd’hui, avec Les Renaissances, je crois pouvoir affirmer être parvenue à l’écriture que j’ai toujours souhaitée », confie Agnès Martin-Lugand.

“Avec chaque histoire, je vais plus loin”

Une quête d’écriture qui revient pourtant sans cesse : « Chaque roman me permet de franchir de nouvelles étapes. De nouvelles barrières tombent chaque fois sans que ce soit toujours conscient. Cette liberté, je me l’accorde de plus en plus, comme une forme de lâcher-prise, d’abandon. »

Depuis plusieurs romans déjà, elle ne s’impose plus de plan strict. « J’avance au rythme de ce que mes personnages m’offrent à vivre. Ils m’étonnent, m’ébranlent et m’emplissent d’adrénaline. » Les personnages restent au cœur de tout : « Je ne commence jamais à écrire tant que je n’ai pas le sentiment de les connaître intimement, du moins suffisamment pour savoir qu’ils accepteront de se dévoiler au fur et à mesure de l’écriture. »

Avec Les Renaissances, « Rebecca a été un miroir difficile à affronter. Lino — ses failles, ses démons — était là dès le départ, en revanche je n’étais pas au bout de mes surprises avec cet homme ! »

Venise, écrin d’une quête d’absolu

Le choix de Venise comme décor principal n’est pas anodin. Agnès Martin-Lugand raconte : « Je suis allée à Venise sans arrière-pensée littéraire. Une fois sur place, j’ai été littéralement aspirée par cette ville hors du temps. Quelques semaines plus tard, une évidence s’est imposée : Lino devait rencontrer Constance là-bas. »

Peu à peu, Venise s’est métamorphosée en un personnage à part entière : « Plus je progressais dans l’écriture, plus je comprenais que Venise était l’écho parfait aux quêtes respectives de mes protagonistes : l’incarnation par excellence de leur recherche d’absolu, territoire de beauté et de mystère, lieu de refuge. »

L’autrice s’est plongée dans l’histoire et les traditions de la ville : « Les masques, la mythologie vénitienne, les costumes, l’histoire de l’art... Tout cela a nourri l’univers romanesque. Venise est une bulle hors du monde, un endroit où le temps semble suspendu. »

Une playlist qui raconte des histoires

Pour Agnès Martin-Lugand, la musique est un fil rouge indispensable, indissociable de son écriture : « Elle est aussi essentielle que l’écriture elle-même. » Comme si l’une n’allait pas sans l’autre. La playlist de Les Renaissances témoigne de cette osmose : « Certains choix de morceaux tiennent de l’évidence immédiate, d’autres sont le fruit d’une réflexion plus souterraine, sur le temps. Parfois, je redécouvre des morceaux écoutés, voire sélectionnés, lors de précédents romans. Ils résonnent différemment et trouvent un nouveau sens. »

Cette dimension musicale s’étend au-delà de l’écriture : « Certains titres, qui ont accompagné ma vie personnelle, deviennent nécessaires pour créer une scène. Leur signification évolue et se transforme entre mon inconscient de femme et celui de romancière. » À titre d’exemple, le thème principal de La Vie est belle est celui du prologue des Renaissances.

L’amour, toujours l’amour

Au cœur de Les Renaissances, l’amour occupe une place centrale. « Le jour où je n’écrirai plus sur l’amour, il faudra se poser des questions sur moi », plaisante-t-elle. Ce sentiment, exploré sous toutes ses facettes, est pluriel dans le roman : « Il transcende, il détruit, il s’éteint, il enferme, il nourrit et révèle. J’aime l’analyser, le décortiquer : qu’il s’agisse de son souvenir, de sa naissance ou de sa fin. Dans Les Renaissances, il s’agit aussi de lutter pour conserver l’amour quoi qu’il en coûte ou accepter qu’il s’éteigne. »

Agnès Martin-Lugand décrit avec passion cette exploration : « Il y a une richesse infinie dans la fin de l’amour ou l’acceptation de sa fin. Elle peut conduire à la réparation, à la reconstruction ou à une rupture définitive. Ce processus est fascinant à analyser. »

EXTRAIT – Les Renaissances, d'Agnès Martin-Lugand

Avec Les Renaissances, l’autrice livre une œuvre vibrante, où l’émotion, la beauté des lieux et la profondeur des personnages s’unissent pour captiver le lecteur.

Crédits photo : Michel Lafon Publishing

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com