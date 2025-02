Pouvoir, trahison et corruption : l’envers du décor politique

« Sans égo, impossible de survivre dans ce milieu à la limite du mafieux où les ambitions, profondes et démesurées, s’abrasent et s’écrasent, s’engloutissent parfois ou s’entrechoquent dans une tectonique à la violence inouïe. »

C’est le constat glaçant de Sibilumbaye, héros du roman brillement ficelé qu’est Le dernier des arts. Fary Ndao nous entraîne dans une épopée politique haletante, suivant le second tour d’une campagne présidentielle jalonnée de trahisons, de manipulations et de suspense.

Publiée aux éditions Présence Africaine en septembre dernier, cette fiction aurait pu s’ouvrir sur la fameuse mention « toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite ». S’inspirant sans nul doute de l’histoire politique des pays d’Afrique de l’Ouest bien familière à ce jeune auteur sénégalais, Le dernier des arts s’inscrit dans une actualité toute particulière en jetant un coup de projecteur sur les coulisses de cette scène politique qui demeure souvent si mystérieuse.

Plus familier des essais (Politisez-vous !, 2017 ; L’or noir du Sénégal, 2018), Fary Ndao nous offre, avec ce merveilleux roman, un plongeon dans la fiction ; exercice qu’il réussit avec brio, teinté d’une poésie et d’une philosophie intrigantes.

Le lecteur suit Sibilumbaye Fall, candidat idéaliste confronté à une machine politique impitoyable. En deux semaines, le lecteur assiste à sa désillusion et à la corruption de ses idéaux. Le récit, s’ouvrant sur la frénésie d’une campagne électorale déjà bien entamée, maintient le lecteur en haleine jusqu’à la dernière ligne.

Ce roman dévoile avec maestria les rouages d’une campagne politique, entre manœuvres et jeux de pouvoir. Nous découvrons alors un candidat tiraillé entre sa soif de pouvoir, son intégrité et ses idéaux. Faisant face à la trahison et à sa propre désillusion, Sibi questionne la moralité des pratiques de campagne pourtant si courantes : la corruption, les pots-de-vin, les jeux de pouvoir, les scandales et la manipulation de l’information...

Le roman nous oblige à nous questionner nous, lecteurs. Serions-nous prêts à pardonner les exactions d’un(e) candidat(e) pour le bien d’une cause ? Quelle part de nous serions-nous prêts à sacrifier pour ce qui nous semble juste ? Ce roman nous met face à un personnage principal sur qui tout repose et qui rend son humanité à ce statut d’homme politique. Lui qui incarne son parti et ses idéaux se révèle en homme traversé de doutes.

C’est un accès privilégié à l’humanité de ces leaders politiques que nous offre Sibilumbaye. Toute cette réflexion est menée dans un style tout à fait délicieux mêlé au cynisme d’un narrateur foncièrement amoureux de la politique et de son pays. Car, comme le résume Sibilumbaye : « La politique n’est pas et n’a jamais été une question rationnelle. Elle n’est, en définitive, qu’une affaire de tripes et de cœur. Et c’est peut-être mieux ainsi. »

Auteur invité

