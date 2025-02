Le palmarès du FIBD 2025 : Luz Fauve d'Or

Le palmarès 2025 :

Grand Prix : Anouk Ricard

Fauve d'or : Prix du Meilleur Album : Deux Filles Nues, de Luz, Albin Michel

Prix Spécial du Jury : Les Météores, de Tommy Redolfi et Jean-Christophe Deveney, Dupuis

Prix Spécial du Jury : En Territoire Ennemi, de Carole Lobel, L'Association

Prix de la Série : Dementia 21, de Shintaro Kago, Huber Éditions (trad. Baptiste Neveux)

Prix Révélation : Ballades, de Camille Potte, Atrabile

Prix du Patrimoine : Come Over Come Over, de Lynda Barry, Éditions çà et là (trad. de Fanny Soubiran)

Prix Jeunesse : Retour à Tomioka, de Michaël Crouzat, Laurent Galandon, Clara Patiño Bueno, et Andrès Garrido Martin, Jungle

Prix de la Bande Dessinée Alternative (France) : Fanatic Female Frustration, réalisé par Lucile Ourvouai, Morgane Somville et Elsa Klée avec Alice Bienassis, Valentine Gallardo, Claire Malissen, Karla Paloma, Mireille Nyangono Ebene, Marthe Pequignot, Margot Preham, Caroline Sury et Mélanie Utzmann-North ; et Hairspray Mag (Allemagne), édité et publié par Karla Paloma avec Elsa Klee, Rikke Villadsen, Martina Sarritzu, Vera Bekema, Noémie Barsolle, Juliette Collet, Simone f. Baumann, Esther Samuels-Davis, et Jo Rüßmann.

Fauve Polar SNCF : Revoir Comanche, de Romain Renard, Le Lombard

Fauve des Lycéens : Contes de la Mansarde, d'Elizabeth Holleville et Iris Pouy, L'employé du moi

Prix du Public France Télévisions : Impénétrable, d'Alix Garin, Le Lombard

Éco-Fauve Raja : Vert de rage, Les enfants du plomb, de Martin Boudot et Sébastien Piquet, Michel Lafon

Parmi les autres récompenses données à l’occasion de cette édition 2025 du Festival d’Angoulême, le Fauve d'honneur, qui distingue une figure majeure du 9e art, a été attribué à John Romita Jr. Le Prix Konishi de la traduction de manga a été décerné à Yohan Leclerc pour son travail sur Les Saisons d'Ohgishima de Kan Takahama (Glénat).

Du côté des Prix Découvertes, qui mettent en lumière des albums auprès du jeune public, Léonarde T1. La barbe du Houéran d'Anne-Catherine Ott et Isabelle Bauthian (Drakoo) a remporté le Prix des écoles d’Angoulême. Le Prix des collèges d’Angoulême est revenu à Mardival de Yann Cozic (Glénat), et le Prix des lycées d’Angoulême a distingué Bobigny 72 de Carole Maurel et Marie Bardiaux-Vaïente (Glénat).

Enfin, sur une note plus décalée, l'Elvis d'or de la meilleure BD rock a été attribué à Mean Girls Club de Ryan Heshka (Requins Marteaux), et le Prix Schlingo, qui récompense un album à l’humour grinçant et subversif, a sacré Mamie n'a plus toute sa tête de Romain Dutreix (Dargaud).

