Instituer les mondes, ou l'avenir par les communs

Partout, des alternatives émergent, portées par l’autogestion et la préservation des milieux de vie. Les communs prennent racine dans l’histoire des sociétés et s’adaptent aux spécificités des territoires. Ils constituent les seules structures capables d’assurer, dans un même élan, la protection des êtres humains, du vivant et des écosystèmes. Leur diversité reflète la richesse des cultures et la pluralité des manières d’habiter le monde.

Ces nouvelles formes démocratiques s’incarnent dans les luttes menées par les mouvements écologistes, autochtones, féministes, antiracistes et syndicaux. À travers les frontières, ces résistances s’entrelacent et construisent un autre horizon politique. Loin des décisions imposées d’en haut, ces initiatives collectives inventent, au cœur du réel, une manière inédite de penser l’action publique et les responsabilités partagées.

Les Éditions La Découverte nous invitent à en découvrir un extrait exclusif avant sa parution.

La transformation s’amorcera au plus proche des réalités quotidiennes. Lorsque la démocratie renouera avec les pratiques sociales et les écosystèmes, un changement profond deviendra possible. À cette échelle se dessinent les futurs communs, loin des hiérarchies imposées et des divisions artificielles. L’enjeu est là : reconstruire un monde où les choix collectifs s’ancrent dans l’expérience, où les structures de gouvernance naissent du terrain et non des sommets du pouvoir.

Disponible dès le 27/02/2025.

Par Lefoulon Inès

Contact : il@actualitte.com