La première sélection du Prix Pampelonne Ramatuelle 2025  

Le lauréat sera désigné avril prochain, et la remise du prix aura lieu lors d'un dîner le 7 juin, au cœur du vignoble Fondugues-Pradugues.

Voici la sélection 2025 :

Christophe Bigot, Un autre m’attend ailleurs, La Martinière

Philippe Brunel, Le cercle des obligés, Grasset

Carine Hazan, Vies et survies d'Élisabeth Halpern, Phébus

Etienne Kern, La vie meilleure, Gallimard

Stéphanie Perez, La ballerine de Kiev, Récamier

Guillaume Perilhou, La couronne du serpent, Éditions de l’Observatoire

Vanessa Springora, Patronyme, Grasset

Virginia Tangvald, Les enfants du large, JC Lattès

Gabriella Zalapi, Ilaria, Zoe

Les membres du jury, présidé par David Foenkinos, sont Nicolas Briançon (acteur et metteur en scène), Stéphane De Groodt (comédien, auteur, et humoriste), Émilie Frèche (auteure, scénariste, et réalisatrice), Rachel Khan (auteure, scénariste, et actrice), Lou Leclair (graphiste et représentante de Ramatuelle), Danielle Mitelmann (adjointe à la culture de Ramatuelle), et François Rey (représentant du vignoble Fondugues-Pradugues).

Crédits photo : Plage de Pampelonne (Arnaud 25, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com