Journée d'étude à Toulouse : la triple dimension de l'écologie du livre

La journée de réflexion se concentrera sur les différentes dimensions de l'écologie du livre telles que définies par l'Association pour l’écologie du livre : la dimension physique, symbolique et sociale du livre.

Les discussions permettront d'examiner de près la bibliodiversité, en explorant son rôle et son importance au sein des maisons d’édition, des bibliothèques et des librairies, tout en abordant les défis à relever pour la préserver.

L'événement mettra également en lumière les liens entre les professionnels du livre et leur rapport aux territoires, ainsi que les interactions des usagers et clients avec ces espaces. Ce sera une occasion de réfléchir aux pratiques actuelles et aux innovations possibles pour réduire l'impact environnemental du secteur.

Cette journée d'étude sera accessible à la fois en présentiel et en visioconférence via Zoom. Organisée par le DDAME et Occitanie Livre & Lecture, elle débutera à 9h pour se terminer à 17h, avec une pause entre midi et 14h.

L'inscription à cet événement est gratuite mais nécessaire, et doit être effectuée avant le 5 février 2025, via le site internet d'Occitanie Livre. Cette journée d'étude s'inscrit dans un partenariat entre le DDAME et OLL, débuté en 2016.

Ci-dessous, le programme de la journée :

