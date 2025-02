Un jeu sans fin : redessiner l'avenir de l'humanité... à quel prix ?

Richard Powers, couronné par le Pulitzer pour L'Arbre-Monde (trad. Serge Chauvin), poursuit son exploration des liens entre science, nature et humanité avec Un jeu sans fin (trad. Serge Chauvin), un roman où se mêlent écologie, intelligence artificielle et quête existentielle. Une fresque foisonnante qui interroge notre rapport au monde et aux limites que nous nous imposons.

Plonger dans l’infini

Le roman déploie plusieurs trajectoires de vie qui finiront par converger sur l’île de Makatea, en Polynésie, territoire à la fois idyllique et ravagé par l’exploitation humaine. Evie, fille d’un ingénieur ayant travaillé avec Cousteau, découvre dès l’enfance sa passion pour la plongée et l’océan.

Ina, artiste polynésienne, transforme les déchets plastiques échoués en sculptures porteuses de mémoire. Todd et Rafi, lycéens américains aux aspirations divergentes, l’un épris de littérature, l’autre prodige de l’intelligence artificielle, nouent une amitié indéfectible autour du jeu de go.

Ces destins, si éloignés en apparence, se rejoignent sur Makatea, où un projet de villes flottantes prétend redessiner l’avenir de l’humanité. Mais à quel prix ? Powers déploie ici son art du roman-monde, entrecroisant les voix et les époques pour révéler les tensions entre progrès technologique et responsabilité écologique.

Comme toujours chez l’auteur, la nature est un personnage à part entière. L’océan, omniprésent, n’est pas seulement un décor : il est l’ultime frontière, un espace de fascination et de mystère, mais aussi un miroir de notre impact destructeur. À travers la figure de l’albatros mort, l’estomac rempli de plastique, Powers compose une image saisissante de notre héritage sur Terre.

L’humain face à son propre effacement

Le jeu, sous ses multiples formes, structure le récit : jeu de go, jeu d’échecs, algorithmes, stratégies économiques et politiques. Tout semble programmé, mais Powers rappelle que la vie, elle, échappe aux règles. Ses personnages, en quête d’absolu, oscillent entre la tentation de dominer le monde et le désir d’y disparaître.

L’écriture de Powers, à la fois poétique et précise, érudite et immersive, invite à une réflexion profonde sur la place de l’homme dans l’univers. Un jeu sans fin est un roman de résistance : face à la consommation effrénée, face aux illusions du progrès, face à la tentation du repli. Il interroge notre capacité à rêver autrement, à habiter la Terre sans la posséder.

Avec ce livre, Richard Powers prouve une fois de plus qu’il est l’un des grands écrivains de notre époque, capable de conjuguer intelligence scientifique et souffle romanesque. Un roman qui trouble, questionne et laisse en nous l’écho persistant du ressac, ce battement inlassable du monde qui nous rappelle que tout est toujours en mouvement.

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com