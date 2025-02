IziBook lance sa solution de distribution numérique pour éditeurs

Des tarifs présentés comme compétitifs (10 % du chiffre d’affaires HT, incluant diffusion et distribution), un processus simplifié pour les éditeurs disposant déjà d’un site e-commerce via IziBook et une solution flexible… IziBook Distribution numérique offre une palette d’avantages pour favoriser le déploiement de la vente d’ouvrages numériques.

ActuaLitté : Seize ans après la création d’IziBook, pourquoi lancez-vous aujourd’hui cette nouvelle offre dédiée à la distribution de livres numériques ?

Benoit de La Bourdonnaye : Depuis plus de 16 ans, IziBook propose une solution e-commerce spécialement conçue pour les éditeurs et les libraires. Notre mission est d’offrir aux professionnels du livre des outils simples et efficaces : la création d’une boutique en ligne dotée de plus de 100 fonctionnalités métier adaptées à leurs besoins, le développement d’un réseau de partenaires, ainsi qu’un agrégateur de métadonnées de masse, IziOnix, pour simplifier la transmission de leur catalogue à leurs différents partenaires. Par ailleurs, avec IziStudio, nous leur permettons de déléguer la production éditoriale, qu’il s’agisse de la composition de maquettes papier ou de la fabrication de livres numériques.

Il nous manquait néanmoins une brique fondamentale : la distribution et la diffusion de livres numériques. C’est là que notre spécialisation dans les métiers du livre prend toute sa valeur. Nous intégrons l’ensemble du processus dans l’interface de l’éditeur, pour que tout soit géré depuis son propre site internet, de la mise en vente jusqu’à la transmission des métadonnées en passant par la réception du rapport de vente mensuel.

Nous nous attachons par ailleurs à maintenir un tarif compétitif de 10 % du CA HT, tout compris, afin de soutenir le modèle économique des professionnels de l’édition et de leur permettre de toucher plus facilement leurs lecteurs. Cette nouvelle opportunité n’étant pas notre activité principale, nous pouvons nous le permettre !

ActuaLitté : La gestion des métadonnées est essentielle pour le référencement des livres, y compris en ligne. Quelles innovations propose IziBook pour optimiser leur exploitation, dans le cadre de la diffusion et de la distribution ?

Benoit de La Bourdonnaye : Nous avons conçu IziBook de manière à simplifier les processus et à faire gagner un temps précieux à nos clients. Grâce à notre plateforme, les éditeurs ne saisissent leurs métadonnées qu’une seule fois. Celles-ci sont ensuite transmises automatiquement au réseau de revendeurs (Amazon, Apple livres, Kobo, Fnac, Google, etc.), ce qui évite les doublons en termes de saisie et assure une actualisation fiable de l’information.

Par ailleurs, nous avons développé des fonctionnalités permettant de connecter le site internet des éditeurs à diverses solutions : ERP, entrepôts (pour la gestion logistique), logiciels de relation client CRM ou encore plateformes marketing pour l’envoi de campagnes d’emailing. Cette approche favorise l’automatisation de la gestion des commandes, tout en garantissant une intégration fluide des données au sein de l’écosystème numérique de l’éditeur. De cette façon, nous contribuons à optimiser la visibilité des ouvrages et à renforcer l’efficacité des processus de diffusion et de distribution.

ActuaLitté : Quels sont les principaux défis liés à la diffusion des métadonnées dans un réseau international ?

Benoit de La Bourdonnaye : Le principal défi est d’assurer une mise à jour rapide et précise des métadonnées. Pour cela, il est indispensable de respecter scrupuleusement la norme ONIX et d’établir une transmission fluide avec les partenaires commerciaux, afin de maximiser la visibilité et la qualité des ouvrages. Ces exigences techniques peuvent s’avérer complexes pour les éditeurs ; c’est précisément à ce niveau que nous intervenons pour les accompagner.

ActuaLitté : Comment IziBook garantit-il la visibilité des livres sur des plateformes très concurrentielles comme Amazon ou Google Play ?

Benoit de La Bourdonnaye : Notre formule de base inclut déjà la diffusion des ouvrages, ce qui nous permet de proposer un accompagnement complet aux éditeurs. Concrètement, nous pouvons organiser ensemble des campagnes de promotion : mise en avant d’une collection, baisse temporaire des prix ou envoi de communications ciblées aux revendeurs.

Nous travaillons main dans la main avec l’éditeur pour optimiser la visibilité de ses ouvrages à des moments stratégiques sur son propre site, comme chez les revendeurs et libraires numériques. Au-delà de la simple mise en ligne, c’est un véritable partenariat que nous instaurons, afin de valoriser efficacement le catalogue sur des plateformes particulièrement compétitives.

ActuaLitté : vous avez mentionné que vos 10 % de commission englobent de nombreux services, dont la diffusion, habituellement facturée en plus de la distribution. Comment parvenez-vous à maintenir une telle compétitivité tarifaire ?

Benoit de La Bourdonnaye : Nous avons structuré notre modèle économique autour de la complémentarité. Pour nos clients existants, la distribution numérique n’est qu’une brique supplémentaire qui leur permet de générer des revenus additionnels. Pour ceux qui ne connaissent pas encore nos solutions, c’est une porte d’entrée vers notre offre globale : création de sites internet, production de contenu éditorial, etc. Grâce à cette approche intégrée, nous restons compétitifs tout en proposant une gamme complète de services.

Quant à la diffusion, nous considérons qu’il ne s’agit pas d’une prestation distincte de la distribution lorsqu’il est question d’ouvrages numériques. En effet, il n’est pas nécessaire de se déplacer en librairie, et tous les livres numériques sont, de fait, référencés dans les rayons virtuels des plateformes de vente. Le service supplémentaire que nous offrons consiste à organiser avec l’éditeur des opérations promotionnelles : cela fait pleinement partie de notre offre de distribution.

ActuaLitté : L’intelligence artificielle est au cœur des débats dans de nombreux secteurs. Comment l’utilisez-vous chez IziBook ?

Benoit de La Bourdonnaye : Nous avons intégré l’IA à plusieurs niveaux. D’abord, nous accompagnons les éditeurs dans son déploiement : qu’il s’agisse d’optimiser leurs processus, de rédiger des articles promotionnels ou encore d’enrichir leurs métadonnées. Nous utilisons aussi l’IA en interne, afin d’améliorer nos propres outils : par exemple, des assistants IA nous aident à coder plus efficacement, réduisant le taux d’erreur et augmentant notre productivité de 30 à 40 %.

En parallèle, nous explorons des usages innovants, comme la synthèse des avis de lecteurs ou la création de moteurs de recommandation intégrés aux sites internet des éditeurs. Ces fonctionnalités facilitent le choix des livres, tant pour les libraires que pour les lecteurs. L’IA ouvre un champ immense de possibilités, que nous ne cessons de découvrir et développer chaque jour.

Comment anticipez-vous l’évolution des besoins des éditeurs dans les années à venir ?

Benoit de La Bourdonnaye : Les prochaines années verront émerger deux enjeux majeurs : la transformation de la vente directe et l’intégration de l’intelligence artificielle. Pour rester compétitifs, les éditeurs devront personnaliser davantage leurs recommandations et exploiter pleinement leurs contenus existants afin d’en dégager de nouvelles opportunités.

Concrètement, un livre peut servir de base pour un livre audio, un podcast ou encore un support de formation. Grâce à l’IA, ces processus peuvent être automatisés, offrant aux éditeurs la possibilité de diversifier leurs activités tout en respectant les aspects légaux. L’intelligence artificielle se révèle ainsi un allié précieux, que ce soit pour optimiser les ventes ou pour créer de nouveaux formats à partir de contenus déjà disponibles.

Crédits photo : Benoît de la Bourdonnaye - Izibook

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com